マンCが来季の新ユニを発表

マンチェスター・シティは5月20日、2026-27シーズンに向けた新しいホームユニフォームを発表した。

ファンからは「爽やかでいい！」「とても美しい」と反響を呼んでいる。

新ユニフォームはプーマとの共同制作によるもので、スカイブルーのフルグラデーションが施されている。さらに、メタリックのモノクロームのクレストで仕上げられており、これまでの伝統とは一線を画す革新的なデザインが特徴となっている。

クラブは今回の発表に際し、「彼らは私たちがすべてを見てきたと言うが、私たちはまだ何も見ていないと言う。スカイブルーのフルグラデーションが走り、メタリックのモノクロームのクレストで仕上げられた2026-27シーズンのマンチェスター・シティのホームキットは、典型的なホームキットではない。私たちがどこまで来たか、そしてこれからどこまで行くのかを象徴している」と、これまでの歩みと今後のさらなる躍進への思いをメッセージに込めて発信した。

SNS上でファンからは「グラデーションがとっても綺麗」「涼しそうで良い」「これはいいなー！」「なんか南欧のクラブっぽい」「ほしい」「ジュビロの理想のユニ」「清涼感ありそう」「より可愛くなった」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）