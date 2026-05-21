栃木県上三川（かみのかわ）町の住宅で富山（とみやま）英子さん（69）が殺害され、40代の長男と30代の次男が負傷した事件で、栃木県警下野署の捜査本部は、強盗殺人容疑で横浜市港北区に住む無職の竹前海斗容疑者（28）と、妻の美結（みゆう）容疑者（25）を逮捕した。

「事件では、指示役で逮捕された竹前容疑者らのほかに、実行犯として4人の高校生を逮捕しています。神奈川県相模原市在住の高校生が3人、川崎市在住の高校生が1人でした。それぞれ別の高校に通っているようで、4人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めとみられています」（報道関係者）

竹前容疑者夫婦はなぜこんな凶行を高校生に指示したのか。強盗犯罪に詳しい元暴力団関係者は、手口のずさんさを指摘する。

「億単位の金を盗めるなら、事件後に“高跳び”することも考えられなくはない。だが、とてもそんな金が家に置いてあるとは思えない。そもそも、栃木の現場まで下見に行くだけで、交通費がかかる。そして、高校生らの食事代や“謝礼”だって必要だ。それらを考えると、強盗を実行するためには、事前に数百万円ぐらい必要になる。ともに無職だったという竹前夫婦が、資金を用意していたとは到底思えない」

実際、富山さん宅周辺では不審車の目撃が相次いでおり、5月6日には不審車に乗車していた職業不詳の渡辺昌英（まさひで）容疑者（41）が逮捕された。その後の調べで、富山さん宅を標的とした強盗の下見をしていたとみられる。

前出の元暴力団関係者は、事件の構造をこう推測する。

「高校生に強盗を指示していたのは竹前夫婦だろうが、実際は、されにそれを指示していた“本当の指示役”がいるはずだ。その人物こそが、竹前夫婦に資金を提供していたのだろう。警察は、そこも含めて捜査をしているはずだ」

5月20日現在、竹前容疑者夫婦はともに「事件には関与していない」と供述しているという。徹底した捜査が求められる。