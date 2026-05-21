２７日に放送されるフジテレビ系ドラマ「ＬＯＶＥＤ ＯＮＥ」（水曜・午後１０時）第７話ゲストにお笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健、丸山智己の出演が決定した。堀内がフジの連ドラに出演するのは、２００４年放送の「ワンダフルライフ」以来２２年ぶり。

「ＬＯＶＥＤ ＯＮＥ」はディーン・フジオカ主演の法医学ヒューマンミステリー。日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実と故人が生きた証を解き明かしていく。第７話で描かれるのは、放送２０周年を迎えた人気バラエティー番組の祝賀会で起きた悲劇。番組ＭＣを務める人気タレント・天城耕一（あまぎ・こういち）が会場で転落死を遂げる。その被害者となる天城を堀内健が、彼と共に長年番組を支えてきた演出家・武藤和彦を丸山が演じる。

堀内は「この素晴らしい物語を壊さないよう、とにかく監督さんのアドバイスに忠実にお芝居をしようと心掛けました」とコメント。さらに「ディーン（・フジオカ）さんは近くで見ると本当に目がキレイで穏やかで、現場の雰囲気そのものでした。瀧内（公美）さんは空き時間にずっと“はっぱ隊”を踊ってくれました（笑）」と裏話も明かした。