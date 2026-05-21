堀内健、約22年ぶりにフジ連ドラ出演 “異様な死”を遂げる人気タレントに「忠実にお芝居をしようと心掛けました」【コメントあり】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の第7話（27日）にお笑いトリオ・ネプチューンの堀内健が出演することが発表された。堀内がフジテレビの連続ドラマに出演するのは、2004年放送の『ワンダフルライフ』以来、実に約22年ぶりとなる。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
第7話で描かれるのは、放送20周年を迎えた人気バラエティー番組の祝賀会で起きた悲劇。その華やかな夜、番組MCを務める人気タレント・天城耕一（あまぎ・こういち）が会場で転落死を遂げる。その被害者となる天城を堀内が、彼と共に長年番組を支えてきた演出家・武藤和彦（むとう・かずひこ）を丸山智己が演じる。
現場へ駆け付けたMEJの真澄と麻帆が目にしたのは、高所からの転落とは思えないほど外傷が少なく、出血もほとんどない異様な状態の遺体だった。翌日の解剖で真澄は、「まるで体の内部だけが転落しているかのよう」と、さらなる謎を口にする。表面の傷が極端に少ない一方で、体内には不可解な線状痕や古い骨折の痕が残されていた。そんな中、警察上層部が事件を「自殺」として早期解決を図ろうとしているという知らせがMEJに飛び込む。前回の事件に続き、再び行く手を阻む巨大な圧力に、MEJメンバーたちは疑念を募らせていく。芸能界の裏側で起きた、不自然な死。“内部だけの転落死”という不可解な事件は、どのようにして起きたのか…。
さらに物語は、法医学の枠を超え、新たな局面を迎える。第6話でサプライズ出演を果たし話題を呼んでいる笠松将演じる検事・太田（おおた）が再び登場。前回の事件で暗躍した彼が、今回も不穏な動きを見せ始める。MEJの前に立ちはだかるキーマンとして、国家権力の側に立つ太田の真の目的とは。遺された想いを解き明かそうとするMEJに対し、それを遮るように冷徹な牙をむく太田。緊迫する後半戦の行方から目が離せない。
天城役の堀内は、お笑いコンビ・ネプチューンとして唯一無二のキャラクターでバラエティー界をけん引し続けている。本作では、20年にわたりお茶の間に笑顔を届けてきた人気タレントを地で行くような配役で熱演。華やかな笑顔の裏に秘められた葛藤と孤独を、俳優としての新たな一面を見せながら、圧倒的な存在感で体現する。物語の鍵となる“転落死の謎”とともに、堀内のシリアスな表情と繊細な芝居は必見だ。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
◆堀内健
Q.本作のオファーを受けて
「台本を読ませていただき、テレビ業界の華やかな面と残酷な面がとてもリアルに描かれているなと思いました。僕は人気番組のMC・天城という役なのですが、最初は今の自分の仕事に近いと感じたものの、人間性の部分はまるで重なりませんでした(いや、気付いてないだけで重なる部分もあるかもしれない…)。天城と丸山（智己）さん演じる演出家・武藤の関係はとても複雑で難しいです。同じ方向を向いているはずなのに、なぜかすれ違ってしまう。見終わった後、人によって感想が真っ二つに割れるような気がします。この素晴らしい物語を壊さないよう、とにかく監督さんのアドバイスに忠実にお芝居をしようと心掛けました」
Ｑ.撮影に参加してみて
「監督さんは僕の“ジャングルパニック”というギャグが好きと言った後に、僕の役、天城の演じ方を細かく教えてくれました。スタッフの皆さんは、シリアスな場面が多いドラマとは思えないほど明るく楽しそうに仕事をされているスペシャリストぞろいでした。ディーン（・フジオカ）さんは近くで見ると本当に目がキレイで穏やかで、現場の雰囲気そのものでした。瀧内（公美）さんは空き時間にずっと“はっぱ隊”を踊ってくれました（笑）。山口（紗弥加）さんは、何に対しても笑い転げていて、まるで女子高生のようでした。丸山さんはずっとストIIの昇龍拳をやっていたけれど、カチンコが鳴ると武藤そのものでした。もっと現場にいたかったと思っていたら、先日『ネプリーグ』収録の際にスタジオが近くて、すぐ皆さんに会えました」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「縦の糸、横の糸あるけれど、絡まった糸をほぐしてもらえる、そんなドラマです。ぜひ、ご覧ください！」
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
第7話で描かれるのは、放送20周年を迎えた人気バラエティー番組の祝賀会で起きた悲劇。その華やかな夜、番組MCを務める人気タレント・天城耕一（あまぎ・こういち）が会場で転落死を遂げる。その被害者となる天城を堀内が、彼と共に長年番組を支えてきた演出家・武藤和彦（むとう・かずひこ）を丸山智己が演じる。
さらに物語は、法医学の枠を超え、新たな局面を迎える。第6話でサプライズ出演を果たし話題を呼んでいる笠松将演じる検事・太田（おおた）が再び登場。前回の事件で暗躍した彼が、今回も不穏な動きを見せ始める。MEJの前に立ちはだかるキーマンとして、国家権力の側に立つ太田の真の目的とは。遺された想いを解き明かそうとするMEJに対し、それを遮るように冷徹な牙をむく太田。緊迫する後半戦の行方から目が離せない。
天城役の堀内は、お笑いコンビ・ネプチューンとして唯一無二のキャラクターでバラエティー界をけん引し続けている。本作では、20年にわたりお茶の間に笑顔を届けてきた人気タレントを地で行くような配役で熱演。華やかな笑顔の裏に秘められた葛藤と孤独を、俳優としての新たな一面を見せながら、圧倒的な存在感で体現する。物語の鍵となる“転落死の謎”とともに、堀内のシリアスな表情と繊細な芝居は必見だ。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
◆堀内健
Q.本作のオファーを受けて
「台本を読ませていただき、テレビ業界の華やかな面と残酷な面がとてもリアルに描かれているなと思いました。僕は人気番組のMC・天城という役なのですが、最初は今の自分の仕事に近いと感じたものの、人間性の部分はまるで重なりませんでした(いや、気付いてないだけで重なる部分もあるかもしれない…)。天城と丸山（智己）さん演じる演出家・武藤の関係はとても複雑で難しいです。同じ方向を向いているはずなのに、なぜかすれ違ってしまう。見終わった後、人によって感想が真っ二つに割れるような気がします。この素晴らしい物語を壊さないよう、とにかく監督さんのアドバイスに忠実にお芝居をしようと心掛けました」
Ｑ.撮影に参加してみて
「監督さんは僕の“ジャングルパニック”というギャグが好きと言った後に、僕の役、天城の演じ方を細かく教えてくれました。スタッフの皆さんは、シリアスな場面が多いドラマとは思えないほど明るく楽しそうに仕事をされているスペシャリストぞろいでした。ディーン（・フジオカ）さんは近くで見ると本当に目がキレイで穏やかで、現場の雰囲気そのものでした。瀧内（公美）さんは空き時間にずっと“はっぱ隊”を踊ってくれました（笑）。山口（紗弥加）さんは、何に対しても笑い転げていて、まるで女子高生のようでした。丸山さんはずっとストIIの昇龍拳をやっていたけれど、カチンコが鳴ると武藤そのものでした。もっと現場にいたかったと思っていたら、先日『ネプリーグ』収録の際にスタジオが近くて、すぐ皆さんに会えました」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「縦の糸、横の糸あるけれど、絡まった糸をほぐしてもらえる、そんなドラマです。ぜひ、ご覧ください！」