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「挨拶の打ち合わせから？」韓国人OLが日本の職場で直面した“日韓ビジネス”の決定的違い

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本で初めて働いた韓国人が言葉を失った理由。日本人の"これ"に驚きました！！」と題した動画を公開。日本の航空会社でマーケティング職として働く韓国人女性・ジュヘさんが、日韓のビジネス文化の違いや、日本で働いて驚いたエピソードを赤裸々に語った。



動画では、工学博士のパクくんが聞き手となり、ジュヘさんの仕事内容や職場での体験談を引き出していく。日韓の大きな違いとしてジュヘさんが挙げたのは、仕事の進め方におけるスピード感とプロセスの差だ。取引先に連絡をした際、日本では「まず挨拶の打ち合わせから始めましょう」と言われ、「着実な段階がもっと大事な感じ」を受けたという。対して韓国では「一回も（顔）見なくてもすぐ契約したりする」ほどスピードや効率を重視すると指摘。韓国側の担当者から「これもっと早くできませんか」と急かされた際、「日本の国はそれができない国なんですよ」と説明することに苦労したと明かし、苦笑いを浮かべた。



また、商談の場における文化の違いについても言及。韓国では担当者であれば一人で会議に向かうことも珍しくないが、日本の企業では上司を含めた複数人で臨むことが多いという。入社間もない頃、一人で商談に行ったところ「新人が1人で来た？」「あっちは部長のレベルまで5人ぐらいで」と驚かれたエピソードを披露。パクくんも「商談って2人以上が行くものかな」と日本の感覚に共感を示した。ジュヘさんは、こうした場面でも自身が外国人であるため、「仕方ないからとりあえずやってみよう」と挑戦できることが強みだと前向きに語った。



動画の終盤では、顧客の反応の違いにも触れた。韓国の顧客は感想が簡潔な一方、日本の顧客は注意事項の細部まで読み込んだり、感動した際には長文で感謝を伝えたりするという。ジュヘさん自身も、飛行機の着陸が遅れた際の機長のアナウンスや客室乗務員の対応に感動し、機内で拍手が起きた体験談を紹介。日韓の架け橋として奮闘するジュヘさんの視点を通じて、日本企業の「丁寧さ」と「慎重さ」の良し悪しが浮き彫りになる興味深い対談となっている。