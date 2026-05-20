21歳人気グラドル、“なりすましアカウント”に注意喚起 所属事務所名義で呼びかけ「DM・メッセージ・URL送付等には、十分ご注意ください」
グラビアアイドルで俳優の福井梨莉華（21）の公式サイトが19日更新され、“なりすましアカウント” について注意喚起した。
【写真】1st写真集のお気に入りカットを見せる福井梨莉華
公式サイトでは、所属する合同会社ツータッチカンパニー名義で、「【スタッフより】ファンの皆様へ 注意喚起とお願い」と題した文書を投稿。「現在、SNS上において本人または関係者を装った「なりすましアカウント」、ならびに「botアカウント」の存在を確認しております」と報告し、「公式アカウント以外のアカウントからのDM・メッセージ・URL送付等には、十分ご注意ください」と呼びかけた。
続けて「万が一、不審なアカウントを発見された場合は、アクセスや返信は行わず、通報・ブロックにてご対応いただけますようお願いいたします」と対処法を伝え、「皆様に安心して応援いただけるよう、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします」と結んだ。
福井は2004年生まれの20歳。高校卒業後、2023年にNHKドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』のオーディションに合格し芸能界入りした。翌年にグラビアデビューを果たすと、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで雑誌の表紙を次々と飾り、多くのファンから“グラビア界の大本命”と呼ばれる存在に成長。T158・B90・W59・H86という圧巻のプロポーションを武器に、グラビアシーンで存在感を放っている。
【写真】1st写真集のお気に入りカットを見せる福井梨莉華
公式サイトでは、所属する合同会社ツータッチカンパニー名義で、「【スタッフより】ファンの皆様へ 注意喚起とお願い」と題した文書を投稿。「現在、SNS上において本人または関係者を装った「なりすましアカウント」、ならびに「botアカウント」の存在を確認しております」と報告し、「公式アカウント以外のアカウントからのDM・メッセージ・URL送付等には、十分ご注意ください」と呼びかけた。
福井は2004年生まれの20歳。高校卒業後、2023年にNHKドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』のオーディションに合格し芸能界入りした。翌年にグラビアデビューを果たすと、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで雑誌の表紙を次々と飾り、多くのファンから“グラビア界の大本命”と呼ばれる存在に成長。T158・B90・W59・H86という圧巻のプロポーションを武器に、グラビアシーンで存在感を放っている。