21歳人気グラドル、“なりすましアカウント”に注意喚起 所属事務所名義で呼びかけ「DM・メッセージ・URL送付等には、十分ご注意ください」

21歳人気グラドル、“なりすましアカウント”に注意喚起 所属事務所名義で呼びかけ「DM・メッセージ・URL送付等には、十分ご注意ください」