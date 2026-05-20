Nakamura Hakが、1st EP『白は夢』をmaximum10よりCD限定で本日リリース。あわせて、初の全国ツアー『Unplugged（Out-store）Live Tour「異端」』を開催する。

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本EPは、ボーナストラックとして収録された「善と悪」以外、サブスクを含むデジタル配信を行わないCDのみでの発表となる。アコースティックギターを弾きながら歌う“弾き語り”の一発録りで制作され、加工、修正、編集を一切行わないリアルな音像が特徴となっている。

全国ツアーは本EPの購入者が無料で入場できるものとなっており、9月から来年1月にかけて、札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、京都、大阪、岡山、高松、松江、福岡の計11カ所で12公演を予定している。

また、6月10日には1stシングルCD『ただ美しい呪い』をリリース予定。収録3曲はすべてTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）