160.61　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.59　エンベロープ1%上限（10日間）
158.97　一目均衡表・雲（上限）
158.83　現値
158.25　21日移動平均
158.01　10日移動平均
157.88　一目均衡表・基準線
157.85　一目均衡表・転換線
157.51　100日移動平均
156.43　エンベロープ1%下限（10日間）
156.37　一目均衡表・雲（下限）
155.89　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.75　200日移動平均

158.25円の21日移動平均と158.01円の10日移動平均が主要サポート。