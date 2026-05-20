テクニカルポイント ドル円 158円台前半の10日線、21日線サポート テクニカルポイント ドル円 158円台前半の10日線、21日線サポート

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160.61 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.59 エンベロープ1%上限（10日間）

158.97 一目均衡表・雲（上限）

158.83 現値

158.25 21日移動平均

158.01 10日移動平均

157.88 一目均衡表・基準線

157.85 一目均衡表・転換線

157.51 100日移動平均

156.43 エンベロープ1%下限（10日間）

156.37 一目均衡表・雲（下限）

155.89 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

154.75 200日移動平均



158.25円の21日移動平均と158.01円の10日移動平均が主要サポート。

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