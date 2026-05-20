テクニカルポイント ドル円 158円台前半の10日線、21日線サポート
160.61 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.59 エンベロープ1%上限（10日間）
158.97 一目均衡表・雲（上限）
158.83 現値
158.25 21日移動平均
158.01 10日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.85 一目均衡表・転換線
157.51 100日移動平均
156.43 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.89 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.75 200日移動平均
158.25円の21日移動平均と158.01円の10日移動平均が主要サポート。
159.59 エンベロープ1%上限（10日間）
158.97 一目均衡表・雲（上限）
158.83 現値
158.25 21日移動平均
158.01 10日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.85 一目均衡表・転換線
157.51 100日移動平均
156.43 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.89 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.75 200日移動平均
158.25円の21日移動平均と158.01円の10日移動平均が主要サポート。