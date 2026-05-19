Roborock（ロボロック）は、1月に開催された「CES 2026」で発表したロボット掃除機「Sarosシリーズ」の最新モデル「Roborock Saros 20 Sonic」および「Roborock Saros 20」を2026年6月1日（月）に発売します。また発売に先駆け、5月18日より予約受付を開始します。

「Saros 20 Sonic」は全国のヤマダデンキ（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコムで、「Saros 20」はトレテク！ソフトバンクセレクション、Yahoo!ショッピング、Amazon、楽天市場でそれぞれ販売されます。

↑新製品発表会の様子。

「Saros 20 Sonic」は、Roborockの次世代フラッグシップモデル。毎分4000回の高速振動と高い加圧力で床をこすり洗いする高速振動モップを搭載。モップが物理的に伸縮することで、壁際や部屋の隅々までしっかりと掃除します。

「Saros 20 Sonic」

↑進化した高速振動水拭きモップシステム。

さらに、複雑な段差やカーペット環境にも柔軟に対応し、最大約8.8cmの二重敷居もスムーズに乗り越える昇降機構を実装します。

3万6000Paの強力な吸引力により、カーペットの奥やフローリングの隙間に入り込んだ微細なハウスダストから、ペットのトイレ砂などの大きなゴミまで床面を徹底的にキレイにします。

また、らせん状の二つのメインブラシがゴミや髪の毛をダストボックスの入り口へと導き、パワフルに吸引。弧状デザインの非対称サイドブラシは、遠心力を利用したしなやかな動作によって、長い髪の毛やペットの毛などを絡めることなくゴミをかき集めます。

LDS（Laser Distance Sensor）テクノロジーを採用し、革新的なレベルでスムーズな走行と水拭きを行うほか、広範囲でも高精度のマッピングを実現します。

家具下の低いスペースにも進入できる、本体7.98cmの超薄型デザインで、上部のLDSレーザーセンサーが自動で格納・上昇するため、家具の下など低い空間の掃除も可能です。

ナビゲーションには「Reactive（リアクティブ） AI（人工知能） 3.0 障害物認識機能」を採用しており、トリプルストラクチャードライトやRGBカメラ、「VertiBeam（バーティビーム）側面ストラクチャードライト」により、300種類以上の物体を識別し、ケーブルや散らかった物を賢く回避します。

最新多機能充電ドック「New RockDock（ニュー ロックドック）」は、100度の高温水洗浄により油汚れを分解し、99.99％の除菌を実現します。その後、55度の温風でモップやドック底部、ダスト経路全体を乾燥させ、カビや臭いの発生を抑制します。

↑最新多機能充電ドック「New RockDock」。

さらに、吸引モードでモップだけがドックに残されている時にはモップを個別洗浄する独立モップ洗浄機能を用いて汚れを検知し、再洗浄・再清掃まで行うスマート汚れ検知機能も搭載しています。

自動洗剤投入や最大65日分の自動ゴミ収集機能、150分の急速充電にも対応し、かつ標準充電ドックやオプションの給水・排水システムとを組み合わせることにより、利便性を最大限に高めることができます。

Roborockアプリは、部屋のタイプやユーザーの利用傾向を学習し、清掃ルーティンを自動で最適化します。例えば、必要に応じて吸引力を高めたり、モップの汚れ具合に応じて再洗浄を行ったり、「おやすみ時間」には運転音を抑えるため出力を自動調整したりと、暮らしに寄り添ったきめ細かな清掃を実現します。

実売予想価格は28万5780円（税込）。

より賢く清掃力もアップしたハイエンドモデル「Saros 20」

「Saros 20」は、かつてない清掃力と優れた自律性を兼ね備えたハイエンドモデル。最大約8.8cmの二層段差を難なく乗り越える昇降機構や、薄型設計と高精度な障害物回避を両立する「StarSight（スターサイト）自律システム2.0」を搭載し、複雑な住環境にもシームレスに対応します。

「Saros 20」

また、3万6000Paの超強力な吸引と毛が絡まりにくい設計のブラシと、毎分200回転のデュアル回転モップの組み合わせにより、微細なホコリから頑固な汚れまできれいにします。

さらに、100度温水洗浄や、モップクロスやドック内部の乾燥に対応し快適なお手入れ実現する「New RockDock（ニュー ロックドック）」を備え、日々の床掃除における手間を最小限に抑えます。

Roborockアプリの「SmartPlan（スマートプラン）3.0」は、部屋の種類やユーザーの習慣を学習し、清掃ルーティンを自動で最適化します。Matter（マター）対応のため、各社のスマートホーム連携が可能な他、ペットを認識して回避する機能や、遠隔でビデオ確認ができる機能など、安心・便利なスマート機能を多数搭載しています。

実売予想価格は24万9800円（税込）。

Roborock 「Roborock Saros 20 Sonic」 「Roborock Saros 20」 発売日：2026年6月1日（5月18日より予約受付開始）

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