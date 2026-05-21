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「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「簡単ポテチグラタンが旨すぎる #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。偏食で知られる氏原も大絶賛する、カルビーのポテトチップスを使った超簡単な本格グラタンの作り方を紹介している。



動画では、サカモトがカルビーの「ポテトチップス うすしお味」を使ったアレンジレシピを披露する。袋ごと砕いたポテトチップスを耐熱皿に敷き詰め、カットしたソーセージをたっぷりと並べていく。そこにマヨネーズを絞り、ピザ用チーズをふんだんにのせるという、包丁をほとんど使わない手軽さが魅力だ。ラップをして電子レンジで1分加熱したのち、トースターで3分ほどこんがりと焼き目をつけていく。仕上げに「かければ何でも美味しくなる」と紹介された調味料「マキシマム オリジナルスパイス」を振りかければ完成だ。



実食シーンでは、チーズがとろりと伸びる熱々のグラタンを一口食べたサカモトが、「あぁ美味い！一番美味い俺は」と歓喜する。続いて氏原も口に運ぶが、「全然大丈夫じゃない」と熱さに苦戦する場面も。しかし、しっかりと味わうと「うまぁ！すごい美味いこれ！」と眉を吊り上げて驚愕の表情を見せた。氏原は「まず当然チーズとソーセージの時点でまぁ美味いじゃん。んでこの粉も美味いのよぶっちゃけ。ポテチのアクセントすごい良い」と、ジャンクな具材とスパイスの完璧な相性を力説し、「ここ最近食った飯の中でも上位くらい美味いぞ」と唸った。



いつものスナック菓子が、少しの工夫で立派な一品へと変貌を遂げるこのレシピ。小腹が空いた時の夜食や、お酒のお供として、ぜひ試してみてはいかがだろうか。



【ポテチグラタンレシピ】 ［材料］ ・カルビー ポテトチップス うすしお味 適量 ・ソーセージ お好みの量 ・マヨネーズ 適量 ・ピザ用チーズ 適量 ・マキシマム オリジナルスパイス 適量



［作り方］ 1. カルビー「ポテトチップス うすしお味」を袋の上から砕き、耐熱容器に入れる。 2. 食べやすい大きさに切ったソーセージをのせる。 3. マヨネーズをかけ、その上にピザ用チーズをのせる。 4. ふんわりとラップをし、電子レンジで1分加熱する。 5. ラップを外し、トースターで焼き目がつくまで約3分焼く。 6. 仕上げに「マキシマム オリジナルスパイス」をかけて完成。