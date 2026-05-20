タレントの後藤真希が２０日、都内で行われた自身がプロデュースするスキンケアブランド「ｒａｌｌ．＋（ラルプラス）」ブランドローンチ発表会に参加した。

ブランド立ち上げを迎え、「ようやくついに来たかという感じで本当にうれしい」と充実の表情。立ち上げまでの経緯については、１３歳の時に「モーニング娘。」でデビューし、若い頃からメイクをしてきた実体験が大きいとし「年齢がどんどん上がるごとに肌状態も変化していくことが多かった。いつまでもきれいでいたいなという気持ちから自分でこういうものがあったらいいなっていう風に思うことが増えてきた」と明かした。

ブランド名は、音楽用語で「緩やかに」を意味する「ラレンダント」から着想を得た。後藤自身のスキンケアの目標である「スローエイジング」を大切にしたいという思いが詰まっており、「肌もどんどん年をとっていくと思うんですけど、なるべく老けないように、すっぴん偏差値を上げていこうという思いからつながりました」と命名秘話も語った。

４０代に入っても美肌を保ち続けている秘訣（ひけつ）を問われると、フリップに「豆腐タッチ」と一筆。自分の肌を豆腐のように扱うことが大事だと熱弁し、「お風呂後体を拭くのにバスタオルでゴシゴシするのではなく、優しく当てて水分を取る。あとは保湿をする際も、例えば顔とかボディとかもなるべくこすらない。積み重ねですけど、マジで大事だと思います。刺激は注意です」と訴えていた。