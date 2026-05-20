高橋英樹、手作りの“懐石風×洋風ミックス”朝ごはんを披露 粋な盛り付けに反響「素敵ですね〜」「心のこもったお料理」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が17日、自身のブログを更新。懐石風の和食に洋風メニューを組み合わせた朝食を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真一覧】“懐石風”に粋な盛り付け、高橋英樹の懐石風×洋風ミックスな朝ごはん
高橋は「今朝は懐石風朝ごはん」と題してブログを投稿。「銀座 慈生さんのように 今朝はもらった素材を使い 和懐石風に洋風をまぜて、、」とつづり、彩り豊かな朝食を披露した。
投稿では、煮物やサラダ、ブルーベリー入りヨーグルト、オレンジジュースなどが並ぶ豪華な朝食を公開。煮物にはタケノコや高野豆腐、山菜などが盛り付けられ、サラダにはトマトやレタス、空豆、ブロッコリーなど色鮮やかな野菜が添えられている。「ゆっくり時間です〜」と、穏やかな朝の様子も明かした。
コメント欄には「素敵ですね〜」「心のこもったお料理」「懐石風朝ごはん、身体によさそうですね」「和も洋も低カロリーで体に優しいメニューですね」「食欲がない朝も美味しく食べれますね」などの声が寄せられている。
【写真一覧】“懐石風”に粋な盛り付け、高橋英樹の懐石風×洋風ミックスな朝ごはん
高橋は「今朝は懐石風朝ごはん」と題してブログを投稿。「銀座 慈生さんのように 今朝はもらった素材を使い 和懐石風に洋風をまぜて、、」とつづり、彩り豊かな朝食を披露した。
投稿では、煮物やサラダ、ブルーベリー入りヨーグルト、オレンジジュースなどが並ぶ豪華な朝食を公開。煮物にはタケノコや高野豆腐、山菜などが盛り付けられ、サラダにはトマトやレタス、空豆、ブロッコリーなど色鮮やかな野菜が添えられている。「ゆっくり時間です〜」と、穏やかな朝の様子も明かした。
コメント欄には「素敵ですね〜」「心のこもったお料理」「懐石風朝ごはん、身体によさそうですね」「和も洋も低カロリーで体に優しいメニューですね」「食欲がない朝も美味しく食べれますね」などの声が寄せられている。