【ベルギーリーグ】ゲンク 0−0 アントワープ（日本時間5月20日／セゲカ・アレーナ）

【映像】伊東の神トラップ＆シュート→野澤の鬼セーブ

アントワープのGK野澤大志ブランドンが驚異的な反射神経で神セーブを見せた。ゲンクに所属する日本代表FWの伊東純也が見せた神トラップからのシュートをストップし、ファンが衝撃を受けている。

アントワープは日本時間5月20日、ベルギーリーグのプレーオフ2第9節でゲンクと対戦。野澤はリーグ戦30試合連続でのスタメン起用となった。この日はゲンクに押し込まれる状況が続くも、野澤が好セーブを連発。ゴールに鍵をかけた。

中でも73分には、衝撃の反射神経で日本人対決を制した。

ボックス内のFWイラ・ソルがふんわりとあげたクロスに対して、伊東が反応。MFアントニー・バレンシアが頭でクリアしようとしたボールに対して、右足を高く上げて先にボールをコントロール。鋭い反転から右足を振り抜いた。

しかし、伊東が反転したタイミングで一気に距離を詰めていた野澤が、このシュートに反応。体で面を作り、最後は左足でブロック。神セーブを見せた野澤は両手を握り締めて咆哮した。一方の伊東は思わず頭を抱え、明暗が分かれるシーンとなった。

この攻防にSNSのファンたちも反応。「伊東純也選手のシュートめちゃめちゃ惜しかった」「衰えないね。調子は良さそうで良かった」「伊東のアクロバティックなトラップ&ターン」「決まったと思ったんだけどなー」「伊東は完全にキレを取り戻してるな」と伊東を絶賛。

一方、野澤についても「野澤選手の反応も素晴らしかったです」「伊東選手がチャンス創出しまくってたのに野澤選手が凄すぎた」「反応やばすぎるやろ」「野澤久しぶりに見たけどこりゃすごいな」「今日何本目のセーブよ？野澤やばいわ」と称賛されている。

なおこの試合でゲンクは34本のシュートを放ち、そのうち枠内シュートは13本。野澤は、これらをシャットアウトし、チームに勝ち点1をもたらしている。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）