【SEGA 65th THE LIMITED SHOP】 開催期間：5月21日～5月28日 栄養時間：11時～21時 場所：MIYASHITA PARK内1階「Park in Park」（東京都渋谷区神宮前六丁目20番10号）

セガは、同社設立65周年を記念した期間限定ショップイベント「SEGA 65th THE LIMITED SHOP」を5月21日より5月28日までMIYASHITA PARK（東京・渋谷）にて開催する。

本イベントでは、本企画のために新たに制作された国内外アーティストコラボレーション商品と、オリジナル商品の2軸でグッズが展開。アーティストコラボレーション商品はアパレル・雑貨合わせて計11種、オリジナル商品はアパレル・雑貨合わせて計40種ラインナップされている。

アパレルとしては、セガの歴代ハードやキャラクターがデザインされたものが多数展開。M、L、XLが用意されている。また、飲食エリアでは、「生ビール」（1,500円）「レモンサワー」（1,500円）「ブルーハワイ」（1,300円）が販売中。「SEGA」のロゴが入ったカップで提供されており、カップ単体（850円）での購入もできる。さらに、Park in Park飲食を利用することで、先着200名で限定ステッカーがもらえる。

会場ではコラボレーションアートの展示も行なわれるほか、ゲームカルチャーの拡張と異領域が交差する世界観が味わえる空間演出も実施される。

本稿では、一足先にショップを訪れたので会場の模様やグッズのフォトレポートをお届けする。

□「SEGA 65th THE LIMITED SHOP」

【入口・展示エリア】【物販エリア】【飲食スペース限定コラボカップ・ステッカー】【セガハードTシャツ】【アパレルアイテム】

(C)SEGA