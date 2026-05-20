◆米大リーグ　パドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

　ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。直近５戦で４度のマルチ安打と好調だけに、５戦ぶり８号に期待がかかる。

　相手先発右腕はキャニングは今季０勝２敗、防御率１０・６４。大谷は試合前時点で通算７打数１安打の打率１割４分３厘、２三振となっている。

　前日のパドレス初戦は、１点を追う８回２死一塁の場面でしぶとく右前に運び、直近５戦で４度目となるマルチ安打をマーク。一、三塁とチャンスを広げた。３打数２安打と存在感を見せたが、チームは“スミ１”の完封負けで、連勝が「５」でストップ。首位の座を明け渡していた。

　この日は右腕シーハンが先発し、翌３戦目は大谷が４登板ぶりに二刀流出場する。調子が上向く大谷に、ロバーツ監督も「よりエネルギッシュになっている。数日の休みが体にも心にもよかった」と語っていた。

　この日のスタメンは以下の通り。

（１）指　大谷

（２）遊　ベッツ

（３）一　フリーマン

（４）右　タッカー

（５）捕　スミス

（６）三　マンシー

（７）中　パヘス

（８）左　Ｔ・ヘルナンデス

（９）二　キム・ヘソン

投＝シーハン