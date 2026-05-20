大谷翔平は「１番・ＤＨ」 直近５戦で４度のマルチ安打、５試合ぶり８号なるか…翌日は４登板ぶりの二刀流出場予定
◆米大リーグ パドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）
ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。直近５戦で４度のマルチ安打と好調だけに、５戦ぶり８号に期待がかかる。
相手先発右腕はキャニングは今季０勝２敗、防御率１０・６４。大谷は試合前時点で通算７打数１安打の打率１割４分３厘、２三振となっている。
前日のパドレス初戦は、１点を追う８回２死一塁の場面でしぶとく右前に運び、直近５戦で４度目となるマルチ安打をマーク。一、三塁とチャンスを広げた。３打数２安打と存在感を見せたが、チームは“スミ１”の完封負けで、連勝が「５」でストップ。首位の座を明け渡していた。
この日は右腕シーハンが先発し、翌３戦目は大谷が４登板ぶりに二刀流出場する。調子が上向く大谷に、ロバーツ監督も「よりエネルギッシュになっている。数日の休みが体にも心にもよかった」と語っていた。
この日のスタメンは以下の通り。
（１）指 大谷
（２）遊 ベッツ
（３）一 フリーマン
（４）右 タッカー
（５）捕 スミス
（６）三 マンシー
（７）中 パヘス
（８）左 Ｔ・ヘルナンデス
（９）二 キム・ヘソン
投＝シーハン