元V6で歌手の三宅健（46）が19日深夜放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。仲の良い芸能人を明かした。

今回は前週に引き続き、質問や指示が書いてあるジェンガを崩さずに抜いて上に積めれば、書いてある質問を相手に答えさせることができるという「電電ジェンガ」のゲームを行った。

MCのあのちゃんからの「仲の良い芸能人は？」という質問に、三宅は「この質問凄い難しいですね。仲が良いって、どこからどこまで言うんですか?人によって違いそう」と、頭を悩ませた。

友人と認識している人数に関しては「極少いますね」とし「芸能の人には、もしかしたらいないかもしれない。一般人の方が多い」と明かした。

これに対し、猫のササキ（粗品）が「友達とかじゃなくても、芸能人の中で一番仲良いって言ったらこの人かなっているんですか?」と聞いた。この質問に三宅は「えぇ…先輩方が多いんで…友達とは言い難いということもある」と伝えた。

それでも「強いてあげるなら…最近だとピアニストの清塚信也くんとかですかね」と告白。これにはあのちゃんと粗品は「えぇ〜!?」とびっくり。清塚氏と仲良くなったきっかけについては「彼と知り合ったのは松山ケンイチくんの紹介で知り合っている」と振り返った。

また、3人で食事をした際に、松山と清塚氏から「みんさん（三宅）と俺たち友達だもんね。仲の良い仲間だから」と言われたという。だが、この言葉に三宅は「いや、申し訳ないけど、俺は友達だと思ってない」とバッサリ切り捨てたという。まさかの宣告に、二人は「ものすごくショックを受けていた」と当時の様子を明かした。

この発言の真意については「そう思わなかったから」と苦笑いの三宅。ハッキリとした物言いにあのちゃんは「いいね。そういうの」と受け入れたが、粗品は「ヤバ…ヤバいですよ。ハッキリ言いすぎでしょ」と引いていた。