◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）

待ちに待った１勝だ。巨人の戸郷翔征投手（２６）が今季３度目の先発で初白星を手にした。不振にもがき、開幕ローテからも外れた男が、首位ヤクルトを７回５安打無失点。２４年７月以来、阿部政権下では最長タイとなる７連勝に導いた。打線は、平山功太内野手（２２）が自身初の初回先頭打者本塁打を放つなど、立ち上がりの速攻で２点を援護。巨人は福島・いわきでは１６年ぶりの勝利を挙げて貯金を今季最多の６とし、首位に１・５差に迫った。

勝利の瞬間、戸郷はゆっくりとベンチから歩み出た。苦闘の日々を振り返りながら、いわきのファンの笑顔を見渡すその顔は、どこかスッキリとしていた。７回１１５球、５安打無失点で待望の今季初白星。「最近いいピッチングができていなかったですし、１年半ぐらい苦しい投球が続く中でも監督も使ってくれて。その期待に応えられてよかったです」。先発勝利は、昨年９月１７日のヤクルト戦以来、２４４日ぶり。お立ち台で喜びをかみしめた。

感情が爆発した。２―０の３回には安打や四球で１死満塁としたが、中軸を迎えた。内山を空振り三振。さらに増田には自己最速にあと１キロに迫る１５３キロ速球で中飛に打ち取り、雄たけびを上げてグラブをたたいた。常時１５０キロ台を計測した直球にスライダー、フォークで５Ｋ。「いい投球ができることは自信になるし、今までの自分に少し近づいたかな」と胸を張った。

長いトンネルだった。２５年は開幕投手を任されたが２度の２軍降格もあり８勝９敗、防御率４・１４。描いていた姿には遠かった。「信頼を取り戻したい」と復活に燃える今季。リリースポイントが知らず知らずのうちに上がっていたことで球威が落ち、制球にも影響していたと分析した。リリースの位置を下げるフォーム改造に着手したがオープン戦３登板で防御率９・００と結果が出ず、開幕は２軍スタート。「もちろん受け止めないといけないけど、本当に悔しい、苦しいことですね」。気持ちよく腕を振り抜き、球速以上に威力を感じる真っすぐ。理想を追い求め、もがいた。

脳裏に刻まれた大エースの姿が手本だった。２軍調整中には苦手な読書にも挑戦。故・野村克也氏の著書「プロ野球 最強のエースは誰か？」を読んだ。戸郷にとっての最強のエースとは―。「そりゃあ、一択。菅野智之ですよ」。忘れられないのは２４年のＣＳ最終ステージ第６戦の光景。菅野は同点で迎えた９回２死三塁からＤｅＮＡ・牧にカットボールを捉えられ、左前適時打を浴びて敗れた。

「菅野さんには『後悔をしない選択をしなさい』って言われてきた。菅野さんは『何回同じ場面が来てもカットボールを選択する』って。だからこそ尊敬できる先輩なんです」。昨年は何を投げても打たれた。自信がなくなり、捕手のサインに首を振ることも少なくなった。「自分の気持ちが“薄く”なっていた。自信を持って投げたい」。納得した球を投げ込んだからこそ、表情は明るかった。

不調「顔に出てた」 感謝の思いも表現した。聖心ウルスラ学園時代、２年生で背番号１をつけたが、その自分に悔いがある。「僕、仲間がエラーするとめちゃくちゃどなってたんですよ。監督に呼ばれて『チームの柱となる人は、いろいろなことがあると思うけど、最後は人間性』って言われて」。不調時の映像を見直してハッとした。「僕の表情が悪ければチームの士気も下がる。悪い時はそれが顔に出ていた」。巨人のエースとして恥じぬ姿を。その思いを胸にとどめ、腕を振り抜いた。

次回は中７日で２７日の交流戦・ソフトバンク戦での先発も決まった。「先発ピッチャーとしての１勝は、すごくうれしいし、その感情でいっぱいです」。忘れられない通算６４勝目。復活への大きな一歩を踏み出した。（水上 智恵）

◆高橋由伸Ｐｏｉｎｔ 今の戸郷は何より勝ちが付かないと、自信を持てなくなる。ようやくでも、勝てたことが良かった。ただ、直球、変化球への手応えはどうなのか。見ている限りは昔のような圧倒的なものではなかった。しかし、よく粘ったと思う。全盛時の戸郷を求めるのか、今できる範囲の球で勝負していくのか。そこから新たな形を作っていくのか。そこをしっかり見極めていくことが大事になると思う。７回を５奪三振。以前より空振りが取れない中で、どう打たせるか。戸郷次第ではまた「勝てる投手」になるのではないか。（スポーツ報知評論家・高橋 由伸）