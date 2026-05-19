タレント中山秀征（58）が、19日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、地元群馬の魅力度ランキングについて語った。

この日のテーマトークは「ネオ北関東VS旧北関東」。北関東出身の芸能人たちが集結し、古き良き魅力と新たな一面をアピールした。

井森美幸とともに、ぐんま大使に任命されるなど、群馬県の顔でもある中山。「群馬は遠いってイメージがありますけど、東京から高崎まで新幹線で50分ですから」と説明した。栃木出身のお笑いコンビ「U字工事」益子卓郎が「新幹線で言ったら、栃木は小山まで40分で行きますよ」と対抗すると、中山は「小山に目的がないじゃない？」といじった。

あらためて中山は「高崎は全部ありますから。着いたらもう、そこはヤマダ電機です」とPRした。MCの明石家さんまは「東京でええよな？」とツッコミを入れたが、「本社ですから。駅自体がヤマダ電機です」と反論。高崎駅のヤマダ電機は、駅直結で入店できるという。

さらに様々な企業の「本社が多い」ということも強みだとした。「ペヤング（まるか食品）もそう。ハーゲンダッツの工場、世界に3つしかない一つは群馬です」。さらに「宮下草薙」の宮下兼史鷹は「築地銀だこも群馬ですよ」と、意外な証言で続いた。

群馬勢からは多くの魅力が発信されたが、さんまからは「そんな凄いのに、こんな影薄いの？」とツッコミが入った。中山は「何べんも言っているのに、皆さんが覚えてくれないんですよ」とボヤキ。都道府県魅力度ランキングでも「最高位、39位まで行きました。悲願の30位台」と、万年最下位候補から脱したことをアピールしていた。

中山は草津温泉が温泉ランキング1位、移住者ランキング1位と、全国1位の魅力をさらに列挙した。さんまが「何で全員で投票したら低いのやろ？」と疑問を口にすると、中山は「何かの陰謀ですよ」と笑わせていた。