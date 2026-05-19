◆パ・リーグ オリックス―ソフトバンク（１９日・京セラドーム大阪）

オリックス・九里亜蓮投手が、５回４安打１失点、３奪三振で降板した。初回、２死から近藤に中前へ運ばれたが、栗原を中飛に封じて無失点。２回は先頭の柳田に中前打を許したが、山川を左飛に仕留めると、続く海野の左飛を左翼手・西川が素早く返球し、飛び出していた一塁走者・柳田が戻れず併殺で切り抜けた。

２点リードの３回、先頭の周東にストレートの四球を与えると、二盗と二ゴロで１死三塁。続く正木に左前適時打を運ばれ、１点を返された。その後も２死一、三塁とピンチは続いたが、栗原を右飛に抑えて最少失点でしのいだ。４、５回は３者凡退に片付けた。

８８球を投げたところで、岸田監督は２番手・寺西へのスイッチを決断。九里は４勝目の権利を手にし、リリーフ陣に後を託した。「野手の守りに助けられて、なんとか粘って投げることができました。また次回に向けて、１イニングでも長く投げられるように、しっかり調整していきたいと思います」と振り返った。