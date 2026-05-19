歌手・岩崎良美「人生は楽しんだ人勝ち」　前向きに生きる秘訣語る　“手の震え”を乗り越えた言葉とは

歌手で俳優の岩崎良美さんが、このたび、ラジオ番組にゲスト出演。長年愛され続ける代表曲『タッチ』への思いや、前向きに生きる秘訣について語りました。

歌手で俳優の岩崎良美さん（写真右）、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（同左）

『タッチ』は、1985年の発売以来、現在に至るまでカラオケランキング上位にランクインし、幅広い世代に親しまれている名曲です。





今年開催された「WBC（WORLD BASEBALL CLASSIC 2026）」の日本対チェコ戦では、B'zの稲葉浩志さんが試合前に同曲を披露し、大きな話題となりました。岩崎さんは、「当時は、こんなに長く愛される歌になるとは想像していませんでした」と振り返ります。

歌手活動に加え、俳優やナレーターとしても幅広く活躍してきた岩崎さん。20年以上続くアニメ『おさるのジョージ』の日本語版ナレーションでは、当初、緊張のあまり手が震え、台本をめくる音でNGを連発していたといいます。

しかし、「それも含めて私なんだから、それも楽しまなきゃいけないなと思って……」と、心境の変化を明かしました。

さらに、「（当時の主人が）『あなたは間違っていない。それでよかったんだよ』と、毎日言ってくれたんです。そのときに、50歳まで続いていた手の震えがなくなりました」と回顧。

「『どうして震えちゃうんだろう』と思っていたら、いつまでたっても抜け出せない。それも含めて自分なんだと受け入れる。それも含めて楽しむ」と、苦しい時期を考え方の変化によって乗り越えてきたことを語りました。

現在は、「“何事も楽しむこと”を大切にしている」といい、毎朝、布団から出る前に「今日も楽しいことがいっぱいあるぞ！」と声に出すのが日課だそうです。



最後に、悩みや不安を抱えるリスナーへ向けて、「楽しんだ人勝ちですよ。つらいときほど、そのなかから楽しいことを見つけたほうがいい」とメッセージ。

さらに、「明日は絶対に来るから、1番食べたいものを食べて寝ちゃいましょう。明日起きたら、きっと気分も変わる！」と、岩崎さんらしい前向きな言葉で締めくくりました。



※ラジオ関西『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』2026年5月3日放送回より