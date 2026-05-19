ハリウッド版『ハローキティ』映画に『モアナと伝説の海2』監督が起用
サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」をハリウッドで初めて映画化する長編アニメーション作品の監督に、『モアナと伝説の海2』のデイブ・デリック・ジュニアと、アニメーションシリーズ『怪奇ゾーン グラビティフォールズ』や映画『KUBO／クボ 二本の弦の秘密』で知られるジョン・アオシマが起用された。
【写真】“ハローキティ”ブラを披露したデュア・リパ
“キティちゃん”の愛称で知られるハローキティは、1974年に誕生して以来、世界中で人気を集め、キャラクターグッズやコラボ商品、ミュージカルやテーマパークなど、幅広く事業展開してきた。マイリー・サイラスやレディー・ガガ、マライア・キャリー、デュア・リパ、アリアナ・グランデなど、海外セレブにもファンが多い。
Varietyによると、本作はワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーションとニュー・ライン・シネマが手掛け、『モアナと伝説の海』や『ジャングル・クルーズ』で知られるボー・フリンと、『ボス・ベイビー』のラムジー・ナイトがプロデューサーを務める。フリンは映画化の権利を獲得すべく、10年近くサンリオの創始者である辻信太郎名誉会長と交渉を重ねてきたという。
2019年に映画化が発表されて以来、数多くの脚本家が携わってきたが、現在はこれまで練られたドラフトを基にジェフ・チャンが執筆しており、2028年7月21日に劇場公開予定。ハローキティをはじめとするサンリオのキャラクターたちが登場し、あらゆる年齢層の観客が楽しむことのできる作品になるという。
【写真】“ハローキティ”ブラを披露したデュア・リパ
“キティちゃん”の愛称で知られるハローキティは、1974年に誕生して以来、世界中で人気を集め、キャラクターグッズやコラボ商品、ミュージカルやテーマパークなど、幅広く事業展開してきた。マイリー・サイラスやレディー・ガガ、マライア・キャリー、デュア・リパ、アリアナ・グランデなど、海外セレブにもファンが多い。
2019年に映画化が発表されて以来、数多くの脚本家が携わってきたが、現在はこれまで練られたドラフトを基にジェフ・チャンが執筆しており、2028年7月21日に劇場公開予定。ハローキティをはじめとするサンリオのキャラクターたちが登場し、あらゆる年齢層の観客が楽しむことのできる作品になるという。