Stray Kids“ライブドキュメンタリー映画”、特別応援上映会の開催決定 第2弾入場者プレゼントも公開
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、15日より全国の映画館にて公開中。今回、第2弾入場者プレゼントと特別応援上映会の開催が決定した。
【動画】Stray Kids“ライブドキュメンタリー映画”、特別応援上映会の楽しみ方
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得した。さらに、ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。
作品の核となるのは、アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演。その熱狂的なステージを、アデルやテイラー・スウィフトなど世界的なアーティストたちのライブ映像を手掛けてきたポール・ダグデール監督らが制作を指揮し、最新のカメラワークと音響で余すところなく撮影した。そして、ライブ映画にとどまらず、ツアーの舞台裏に密着したメイキングや、メンバーたちが抱く葛藤と情熱を語った独占インタビューも盛り込まれ、メンバーたちは、忙しいツアースケジュールを乗り越えながら、ステージ上の圧倒的なパフォーマンスから、バックステージでの飾らない素顔まで、Stray Kidsのアイデンティティが形成される瞬間を克明に映し出す。
今回解禁となった第2弾入場者プレゼントは「フィルム風しおり（全8種ランダム）」。公開2週目となる、22日〜28日まで、1枚ランダムで配布される。
フィルム風しおりは、Stray Kidsメンバーたちそれぞれのライブの一瞬を切りとったシーンや、熱狂の渦に包まれたライブシーンがはいった映画だけのスペシャルグッズとなっている。
また、特別応援上映会「発声OK!! STAY Party♪」の全国開催も決定。先日開催された先行上映会では、本作のStray Kidsの臨場感あふれるライブシーンに対し、SNS上で「声を出して一緒に盛り上がりたい！」「スキズのパフォーマンスを全身に浴びて、実際のライブのように楽しみたい！」といった熱い声が多数寄せられた。こうしたリクエストにより、特別応援上映会の開催が決定した。
同上映会は、通常上映とは異なり、Stray Kids公式グッズや声援、歓声、拍手、手拍子がOK。さらにライブシーンでは韓国語及び英語の字幕も付いているため、Stray Kidsと一緒に、STAY（ファンの呼称）のみんなで盛り上がれる応援上映会となっている。
【動画】Stray Kids“ライブドキュメンタリー映画”、特別応援上映会の楽しみ方
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得した。さらに、ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。
今回解禁となった第2弾入場者プレゼントは「フィルム風しおり（全8種ランダム）」。公開2週目となる、22日〜28日まで、1枚ランダムで配布される。
フィルム風しおりは、Stray Kidsメンバーたちそれぞれのライブの一瞬を切りとったシーンや、熱狂の渦に包まれたライブシーンがはいった映画だけのスペシャルグッズとなっている。
また、特別応援上映会「発声OK!! STAY Party♪」の全国開催も決定。先日開催された先行上映会では、本作のStray Kidsの臨場感あふれるライブシーンに対し、SNS上で「声を出して一緒に盛り上がりたい！」「スキズのパフォーマンスを全身に浴びて、実際のライブのように楽しみたい！」といった熱い声が多数寄せられた。こうしたリクエストにより、特別応援上映会の開催が決定した。
同上映会は、通常上映とは異なり、Stray Kids公式グッズや声援、歓声、拍手、手拍子がOK。さらにライブシーンでは韓国語及び英語の字幕も付いているため、Stray Kidsと一緒に、STAY（ファンの呼称）のみんなで盛り上がれる応援上映会となっている。