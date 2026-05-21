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「組織で働くにはバランス感覚が必要」農業へ転職した22卒女性が理不尽な社長との攻防で得た処世術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新卒応援チャンネル【さざえ】が「【神回】「まずは”入社の義”でした」新卒IT→農業へ転職するも、その社長がとんでもない奴で・・・【79人目】」を公開した。動画では、IT企業から農業へと異業種転職を果たした22卒女性が登場し、転職先の社長から受けた「バカだからバカだろ！」といった理不尽な言動や、規格外のエピソードを赤裸々に語った。



対談は、女性がIT企業を1年で退職し、「青空の下で働きたい」と農業の世界へ飛び込んだ背景からスタート。しかし、入社直後から社長による“入社の儀”として体をポンポンと触られる（実は反り腰のチェックだった）など、予想外の展開が待ち受けていた。



日々の業務でも、社長の態度は常軌を逸していたという。女性は「スプリンクラーの拷問」と苦笑いを浮かべながら述懐。夕方に水をまいていたところ、怒鳴り込んできた社長から水しぶきを浴びた状態で長時間説教され、「頭痛くなりました」と過酷な状況を振り返った。さらに、無料のチャットツールをめぐる口論では「社会人として態度がおかしい！」と理不尽に激怒され、女性が反論すると「バカだからバカだろ！」と怒号が飛んだという。



一方で女性は、そんな環境下でも「怒鳴りの時間が短縮された」と、社長を褒めて機嫌を取るなどの“攻略法”を見出したことを明かす。「組織の中で働くに当たっては必要なバランス感覚」と語り、理不尽な環境をたくましく生き抜く姿勢を見せた。



やがて限界を迎えた女性は退職を決意するが、そこでも“退職の儀”として軽トラに乗った社長に突っ込まれるという衝撃の展開が。しかし、動画の最後には、さざえ氏が後日送られてきた映像を確認する場面が紹介される。そこには、互いに至近距離でスマートフォンを構え、言い争う様子を動画で撮り合う2人の姿が収められていた。いがみ合っているように見えて、実は息の合ったコントのようなやり取りを繰り広げており、さざえ氏が思わず「仲良すぎだろ」とツッコミを入れるほど、二人の間には奇妙な信頼関係が築かれていたことが判明した。