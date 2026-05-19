並んでも食べたい！北海道民熱愛回転寿司トリトン！
北海道の道東エリアにある北見市発祥（運営会社も北見市に本社を置く外食チェーンの北一食品株式会社）で、札幌や旭川はもちろん東京にも店舗を拡大する「回転寿司トリトン」。北海道民では知らない人はいないほどで、「平日でも週末でもどの時間帯に行っても常に満席」というほどの超人気店。回転寿司のリーズナブルな価格でありながら、高級寿司店とも思えるほどの美味しさだ。筆者家族の中では、地方で寿司を食べたときに「これならトリトンの方が美味しい」「トリトンと勝負できるくらい美味しい」という会話がされるほど、完全に根付いている。
そんなトリトンの店舗のひとつがこちら、遠軽店。
訪れた日はGW真っ只中の土曜日、11時45分頃とランチタイムど真ん中。当然店内は満席で、ベルをもらって車の中で待つことに。待ち時間は来店人数、カウンター、ボックス席など様々な条件で違うが、この日はカウンター席なら30分ほどの待ち時間で入店することができた。
この日のオススメメニューは「春ほっき」。旬を迎えているほっき貝は身が引き締まっていて、濃厚な味わい。ひもとのセットを堪能した。
生ずわい、みそを軍艦にしたボタンエビなど、どれも新鮮なネタばかり。
そんな中でも最大のヒットだったのが……
こちら！オヒョウ！
オヒョウとはカレイの仲間で、北太平洋やオホーツク海などの寒冷な海に生息する。最大の大型カレイで、全長2m〜3mを超える場合もある。他のカレイや白身魚に比べて旨味や甘みが少ないとされていて、刺身や寿司ネタとしてはあまり人気が高くない魚だが、トリトンのオヒョウは締め方などが抜群なのか、口いっぱいに旨味が広がり、上に乗っている山わさびとのマリアージュが最高だった。
こんなにも最高なトリトン。筆者は東京ではアトレ品川店しか行ったことがないが、こちらでも本格的な道内の味を堪能できるので、並ぶ覚悟でぜひ足を運んでみてほしい。
【トリトン アトレ品川店の詳細はこちら】
https://toriton-kita1.jp/archives/shop/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%AC%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%BA%97
（Written by 大井川鉄朗）
訪れた日はGW真っ只中の土曜日、11時45分頃とランチタイムど真ん中。当然店内は満席で、ベルをもらって車の中で待つことに。待ち時間は来店人数、カウンター、ボックス席など様々な条件で違うが、この日はカウンター席なら30分ほどの待ち時間で入店することができた。
この日のオススメメニューは「春ほっき」。旬を迎えているほっき貝は身が引き締まっていて、濃厚な味わい。ひもとのセットを堪能した。
生ずわい、みそを軍艦にしたボタンエビなど、どれも新鮮なネタばかり。
そんな中でも最大のヒットだったのが……
こちら！オヒョウ！
オヒョウとはカレイの仲間で、北太平洋やオホーツク海などの寒冷な海に生息する。最大の大型カレイで、全長2m〜3mを超える場合もある。他のカレイや白身魚に比べて旨味や甘みが少ないとされていて、刺身や寿司ネタとしてはあまり人気が高くない魚だが、トリトンのオヒョウは締め方などが抜群なのか、口いっぱいに旨味が広がり、上に乗っている山わさびとのマリアージュが最高だった。
こんなにも最高なトリトン。筆者は東京ではアトレ品川店しか行ったことがないが、こちらでも本格的な道内の味を堪能できるので、並ぶ覚悟でぜひ足を運んでみてほしい。
【トリトン アトレ品川店の詳細はこちら】
https://toriton-kita1.jp/archives/shop/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%AC%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%BA%97
（Written by 大井川鉄朗）