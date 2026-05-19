ダイエットに取り組んでいる「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏が18日に更新したインスタグラムで、直近の近影を公開。「痩せてさらにカッコよくなった」などと反響を呼んでいる。



【写真】体重55キロに向けて邁進中！、「さらにかっこいい」との声

与沢氏は「43歳独身おじさん、ダイエットの途中経過」と短く投稿。引き締まった表情でカメラを見据えている。7日に近影を投稿した際には「2か月以内には必ず55kgにしてみせます」と目標をかかげていた。15日の投稿では「3日前（5月12日）比

体重 -0.35kg 体脂肪率 -0.5% 体内年齢 -1才 筋質点数 +2 データがよくなってます。60キロ台、入りました。『体重』が落ちるペースは鈍化したけど『体脂肪率』が下がってきました。『体内年齢』は3月4日に比べ10才も若返りました（47才→37才）。『体水分率』も急上昇開始（良いこと）」と体質が着々と好転していることを数字を列挙して具体的に示していた。



コメント欄には「与沢さん、痩せてさらにカッコよくなったから、次は髪質改善したら良いと思う!髪にツヤある方がいい!」と現在は頭髪がつやが見えにくいことからアドバイスも。また、「秒速で若返る男」との声や、「お肌綺麗だから髪がグレーでもお若く見えますね」と肌を称賛する声もみられた。



（よろず～ニュース編集部）