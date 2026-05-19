「ハローキティ」をはじめとするサンリオキャラクター初のハリウッド映画（タイトル未定）に、新たな監督が就任したことが明らかとなった。米が報じている。

ニュー・ライン・シネマとワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーションは、『モアナと伝説の海2』（2024）のデヴィッド・デリック・Jr.と、『Ultraman: Rising』（2024）のジョン・アオシマが監督に決定したことを発表した。

本作は2025年に米国公開日が発表された、DCアニメ「ハーレイ・クイン（原題）」監修のジェニファー・コイル、『モアナと伝説の海』（2017）併映の短編作品『インナー・ワーキング』（2017）のヒロ・マツダが監督を務める予定だった。

現時点で脚本家は正式決定していないものの、現在の脚本は『B級軍人ブラザーズ』（2014）のジェフ・チャンが執筆中。これまでに、『ウィキッド』シリーズのデイナ・フォックス、『ホーンテッドマンション』（2023）のケイティ・ディポルド、『ブラックアダム』（2022）のアダム・スティキエル、「ベイマックス ザ・シリーズ」のジェニー・ジャフェ、『シエラ・バージェスはルーザー』（2018）のリンジー・ビア、「ドゥーム・パトロール」のタマラ・ベッカー＝ウィルキンソンが草稿を手がけてきた。また、『ナイト ミュージアム』シリーズのロバート・ベン・ガラントと、『ベイウォッチ』（2017）のトーマス・レノンが原案を手がけている。

プロデューサーには、『モアナと伝説の海』のボー・フリン、『ボス・ベイビー』（2017）のラムジー・ナイトーが名を連ねる。

デリックは、『モアナと伝説の海』に参加した後、『モアナと伝説の海2』で監督デビュー。そのほか『ラーヤと龍の王国』（2021）や『ミラベルと魔法だらけの家』（2021）、『ライオン・キング』（2019）ではストーリーアーティストとして携わっている。

一方のアオシマは、テレビアニメと長編アニメの両分野で活躍してきたベテラン。「怪奇ゾーン グラビティフォールズ」や『KUBO／クボ 二本の弦の秘密』（2016）などに参加した後、Netflix映画『Ultraman Rising』で共同監督として映画監督デビューを果たした。

サンリオは実写＆アニメのハイブリッドになるという本作について、「“思いやり”や“つながり”といったサンリオのキャラクターが長年大切にしてきた価値観を軸に、グローバルに世代や年齢を超えたエンターテイメントを提供いたします」とプレスリリースで伝えている。

ハローキティのハリウッド映画は、2028年7月21日に世界公開予定。

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