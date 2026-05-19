お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が19日、MCを務めるフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に生出演。産休中で第1子出産を報告した同局・三上真奈アナウンサー（37）を祝福した。

番組終盤、代役を務める松村未央アナウンサーが「ここでハッピーなニュースが届いています。ハッピーです」と切り出し、「現在産休中の三上アナウンサーですが、無事に第一子が誕生したとSNS上で報告しました。母子ともに健康だということです」と三上アナの第1子出産を報告した。

続けて「設楽さんうれしいニュースですね」と振られた設楽は「いや、本当ですね。いつかいつかと思ってましたけどね。おめでとうございます。これ写真がね、どっちが三上さんの手ですか？かわいいですね。ちっちゃいね。おめでとうございます」と祝福した。

松村アナも「本当に良かったなという気持ちでいっぱいです。おめでとうございます」と笑顔。設楽は「三上さん、手、指細いから。それでもあんなちっちゃいんだから」としみじみ語った。

三上アナは2018年4月から「ノンストップ！」メーンキャスターに就任。プライベートでは21年1月、30代の会社員との結婚を報告。今年2月にインスタグラムで第1子妊娠を発表。4月10日放送の「ノンストップ！」の出演を最後に産休入りしていた。

18日に自身のインスタグラムで「私ごとで恐縮ですが先日、第一子が誕生しました」と投稿。「妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本当にありがとうございました」と感謝し「たくさんの愛を注いで、これから始まる新しい日々を大切に過ごしていきます！」とつづっていた。