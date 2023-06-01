Dell AW2725Q 26.7インチ 有機EL Alienware ゲーミングモニター

AmazonにてDELLのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は6月1日23時59分まで。

対象商品には、34インチのQD-OLED曲面ワイドモデル「AW3425DW」や、31.5インチの曲面モデル「AW3225DM-A」、26.7インチQD-OLED抗反射モデル「AW2725Q」などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Dell AW3425DW 34インチ曲面 有機EL Alienware ゲーミングモニター

本商品は、直感的な機能と接続性を備え、シームレスな速度ときわめて滑らかな動きを実現する大画面34インチQD-OLEDゲーミングモニター。1800Rの曲面で視野がさらに向上し、あらゆる世界にスムーズに没入できる。

DCI-P3 99.3%の色域とDelta E<2の色精度により、あらゆる領域の色彩を意図されたとおりに再現する。また、VESA DisplayHDR TrueBlack 400、1000ニットのピークHDR輝度、無限のコントラスト比で細部まで鮮明に表示する。ハードウェアベースの低ブルーライトソリューションの「ComfortView Plus」が目に優しい環境を実現すると同時に、集中力の低下を最小限に抑える。

また、強化されたAIアルゴリズムと焼き付き防止グラファイトシートを組み合わせることで、画面を不要な焼き付きから保護する。

【Amazon.co.jp限定】Dell AW3225DM-A 31.5インチ 曲面 Alienware ゲーミングモニター

本商品は、QHD解像度と1500Rの曲面を採用した31.5インチのゲーミングモニター。スムーズな180Hz（DP）のリフレッシュレート、1ミリ秒（GtG）の応答時間、AMD FreeSync、VESA Adaptive Syncテクノロジーでゲームに没頭できる。また、DCI-P3カバー率95%の色域とVESA DisplayHDR 400認定による鮮やかな色彩が楽しめる。

専用コンソールモードと、色彩を維持しながら目の疲れを軽減するハードウェアベースのブルーライト低減ソリューションにより、長時間のゲームセッションに集中できる。人間工学、スペース効率、汎用性に優れた接続性を重視した象徴的なデザインを採用。改良された360°換気でエアフローを最適化し、設置面積の小さいベースを採用することでデスクのスペースを節約し、快適にゲームが楽しめる。