サッカー女子の日本代表「なでしこジャパン」のエースとして長く活躍し、２０１５年限りで現役を引退した澤穂希さんが、９歳になった長女からの母の日の贈り物に感激した。

母の日の１０日、「産んでくれてありがとう 母親には感謝してもしきれないくらいです」と母親との２ショット写真を添えて投稿。「そして今朝、娘から母いつもありがとうのお手紙と自分のお小遣いで買ってくれたピアスをもらいました」と明かし、「めちゃくちゃ嬉しかった 私もあなたの母親になれて幸せです ありがとう」とつづった。

娘からの直筆手紙には「母にお花とピアスとシールをあげます！ 一緒にシールこうかんしない？ 母、これからも よろしくね！ 大好きだよ☆！ うらみてね♡」と「母」大好き！が伝わってくる一生懸命な文字で書かれていた。リボンがデザインされたピアスだった。

制服だろうか茶色い上下の服を着た長い黒髪の娘との２ショットや直筆手紙が添えられており、この投稿には「可愛すぎる♥♥」「素敵過ぎる」「なんて可愛いお手紙とプレゼント♥」「手紙もピアスも、なんて可愛い♥ 大好きだよ♥の言葉が沁みますね」「こんな事言えて言ってもらえるだけで、生きている価値はある」「娘さん、こんなに大きく素敵な女の子に成長されているんですね」「娘さん、そんなに大きく立派に成長されたのですね。びっくり 素敵な娘さん」「母、って呼ばれてるんですね、かわいい」など多くの反応が寄せられている。