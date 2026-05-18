元TOKIOの長瀬智也さん（47）が2026年5月16日、モデルの滝沢眞規子さん（47）のYouTubeチャンネルに出演し、「（大切な人は）現在いないですよ」と明言した。滝沢さんが長瀬さんの弱点を指摘すると、長瀬さんが大笑いする場面もあった。

滝沢さん「マメさが足りません」

長瀬さんと滝沢さんは長い付き合いがあるという。滝沢さんは動画の途中で、「独身でずっといらっしゃるんですか？」と質問。長瀬さんは「俺が『どうするんですか？』を自分に聞きたい」と笑いながら答えた。

「願望」について聞かれると、長瀬さんは「大切な人もいないのに願望があったら、ちょっとこの歳で気持ち悪くないですか？」と返した。滝沢さんが「現在いないんですか？」と聞くと、長瀬さんは「（大切な人は）現在いないですよ」と明言。

長瀬さんは自身について、「女性心が分かるような人間性でもないって自分でも分かってるから」と振り返りつつ、滝沢さんの夫婦について「ものすごく勉強になる」「ベストカップルだと思ってる」とも。「こういう夫婦を見るとまだ望みたいなと思う。結婚することに対して」と心境を明かした。

その後、滝沢さんは「私から見るとめっちゃモテるのね」と指摘。しかし、長瀬さんの弱点について、「こちら、マメさが足りません」と紹介した。これを聞いた長瀬さんは大笑いしていた。

「まぁ独り身である限りずっと募集中ではありますよ」

長瀬さんは、女性への愛情表現に苦手意識があることを語り、「女性は『好きだよ』って言ってあげないとダメな印象がある」などと話した。滝沢さんは「好き」だと言うことが大切だと言うが、長瀬さんは「でも難しいよね。エレベーターに乗ったタイミングとか？」と応じていた。

動画の終盤では、滝沢さんが「一応、結婚願望はあるということでよろしいですか？」とまとめると、長瀬さんは「あることになっちゃったの」と苦笑しつつ、「それは滝沢夫妻を見て願望があるってだけで、常にはないですよ！」と強調した。

滝沢さんは「一応、募集ですか？」と聞き、長瀬さんは「まぁ独り身である限りずっと募集中ではありますよ」と笑いながら話していた。好みのタイプについては、「変な答え方になっちゃうけど、いいなと思った人がタイプ」だとしている。