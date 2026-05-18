勾留中の2019年8月10日（現地時間、以下同）に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告（66＝当時）をめぐる「エプスタイン事件」。2026年1月には米司法省により350万枚以上の捜査資料、通称「エプスタイン文書」が公表された。文書内に名前が登場する政財界の大物らの"辞任ドミノ"が相次ぐなど世界中で波紋を広げるなか、事件に新展開があった。

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5月6日、米国の連邦地方裁判所は、エプスタイン元被告が書いた「遺書とされるメモ」を裁判記録として公開した。メモは、元被告と2019年7月に約3週間同房だったニコラス・タルタグリオーネ受刑者が発見したとされる。4月30日には米紙「ニューヨーク・タイムズ」がメモの存在を報道し、裁判所に資料の開示を要請。ニコラス受刑者の事件を担当していたカラス判事の決定により、公表された。

大手紙国際部記者が語る。

「エプスタイン元被告の遺書らしき文書が公開されたのは、今回が初めてです。メモは、エプスタイン事件とは別件の裁判資料であったため、米司法省が公開した350万枚の『エプスタイン文書』には含まれていなかった。ただ、公共性が高いと連邦裁判所が判断したことで、今回の公表に至ったようです」（大手紙国際部記者）

メモには以下の文章が手書きで記されていた。

「奴らは何か月も俺を調べた、だが何も見つけられなかった！ 自ら別れの時を選べるというのは、ある意味でありがたいことだ。（中略）まったく面白くない、割に合わない！」（5月6日に公開された裁判資料より）

「檻に閉じ込められたネズミのような気分だった」

また、4月26日には、豪・報道番組「60ミニッツ・オーストラリア」がエプスタイン事件を特集した。番組内では、元被告が所有していたニューメキシコ州の「ゾロ牧場」をめぐる複数の疑惑について、被害者たちが"生の声"を発信。その内容は、英タブロイド紙「デイリー・メール」などでも報じられ、世界中で注目を集めた。

「エプスタイン元被告は、自身が所有する豪邸や島などの土地に少女らを連れこみ、性的暴行を加えていたとみられています。『ゾロ牧場』と呼ばれる7622エーカー（31平方キロメートル）におよぶ広大な土地も現場の1つ。

そこでは、"レイプ殺人"と"死体遺棄"が行われていた疑惑がある。それを告発する内容のメールが『エプスタイン文書』に含まれていたんです。メールによれば、元被告は「セックスゲーム」（デイリー・メール紙）の最中に少女2人を死亡させてしまい、ゾロ牧場の外れに彼女らの遺体を埋葬した可能性がある。この文書を受けて、今年2月にはニューメキシコ州司法当局が本格的な捜査に乗り出しました」（大手紙国際部記者）

2001年から2005年にかけて元被告の性的虐待を受けていたシャンティ・デイビスさんが同番組に出演。涙ながらに、ゾロ牧場で常態化していた虐待について明かした。

「シャンティさんは、リトル・セント・ジェームズ島（元被告の私有島）、ニューヨークやパームビーチの邸宅などに連れていかれ、それぞれの場所で虐待を受けたと主張しています。なかでも、ゾロ牧場は"最も不気味"な場所だったようだ。

まるで檻に閉じ込められたネズミのような気分で長い時間部屋にいさせられ、ただ待つだけ。誰かがドアをノックして『ジェフリーのマッサージの準備ができました』と呼ばれたら、行かなければならない。それはレイプの合図を意味していた、と彼女は語りました」（同前）

「"牧場＝交配ファクトリー"という話も…」

さらに、被害者の間で"おぞましい噂"が飛びかっていたとの証言も飛び出した。

「元被告に詳しい人物らの証言によると、ゾロ牧場では元被告が女性たちに自身のDNAを"植え付ける"計画を企てていた可能性があるようです。まるでホラー映画やSFのような話ですが、親しい科学者らにその計画を打ち明けていたと複数人が証言している。ただ、実際に行った証拠は見つかっていません。

一方、同番組内でシャンティさんもその疑惑に関連するような発言を残している。彼女によれば、被害者たちの間で、ゾロ牧場は『完璧な遺伝子』や『完璧な赤ちゃん』を作る"交配ファクトリー"としての役割があるという話がまことしやかに囁かれていたようです。

なかには、『暗い部屋で目を覚ますと女性の医師が近くに立っていた』『強制的な妊娠、あるいは中絶をさせられた』『性器を摘出された』などの具体性を帯びた証言もある。シャンティさんは、ゾロ牧場で誰かが出産した記録が残っているはずだ、と確信がある様子で語りました」

ゾロ牧場では現在も、ニューメキシコ州当局による調査が進められている。今後、被害者らの証言を裏付けるような事実が明らかとなるか──。