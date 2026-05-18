【そういうことか！】「しゃべりやすい人」「話しにくい人」2つに分かれてしまう驚きの理由とは？

「言語化だけがすべてではない」「絵を描くように考えるのが大事」「口下手のままでも伝え方は上手になれる」など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「しゃべりやすい人」と「話しにくい人」

「この人とは、なぜか話しやすい」

「逆に、この人とは会話が続かない」

そんな経験は誰にでもあるはずです。

しかも不思議なのは、相手が「いい人かどうか」とは関係ないことです。

性格が悪いわけでもない。嫌いなわけでもない。なのに、なぜか会話が噛み合わない。

『言語化だけじゃ伝わんない』という本では、その理由を非常にシンプルに説明しています。

キーワードは、「コレ」「ソレ」「アレ」です。

「コレ」が通じる相手とは距離が近い

本書では、こんな説明があります。

人間関係において、一体なにが距離感をつくり出しているのでしょうか？

それは、「コレ」「ソレ」「アレ」です。

「コレ」「ソレ」「アレ」と言って、どれくらい相手に通じるか。

その多さや度合いによって、距離感が変わります。

「コレ」と言って、「ああコレね」と応じてくれる人は距離感が近い。

「なにそれ？」と聞き返されるなら、その人との距離は遠いということです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これは驚くほど本質的です。

つまり、人間関係の近さとは、「どれだけ説明を省略できるか」なのです。

長年の友人とは、「あの件さ」で通じます。

でも、初対面の相手には、背景から順番に説明しなければならない。

この「説明コスト」の差が、会話のラクさを大きく左右しています。

「共有しているもの」が距離を縮める

本書では、さらに具体例が続きます。

会話の途中に、単語をど忘れしてしまったとき、「アレだよ、アレ！」と言う。仲の良い相手なら、ちょっとしたヒントで「あー、アレな、わかるよ」と応じてくれます。

同窓会で久しぶりに会った同級生も、最初はちょっと距離感がありますが、「あの先生」や「あの事件」を思い出していくと、徐々に距離感が近づいていきます。

電車に乗ると、カップルが並んで1台のスマホを一緒に見ていることがあります。

「コレ見てよ」と言って面白かった動画を共有しあうのも、それを見てもらいさえすれば、面白さが伝わると思うからです。

炎上している投稿を見せて、「コレ、どう思う？」と聞く。

距離感が近い人同士なら、それを見ていきなり、どう思うかを語り出せるのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

つまり、「しゃべりやすい人」とは、単純に話術が合う人ではありません。

共有している記憶や感覚が多い人なのです。

だから、昔からの友人とは久しぶりでもすぐ打ち解けられる。

説明しなくても通じる「共通データ」が大量にあるからです。

人は「説明コスト」が高いと疲れる

逆に、距離感が遠い相手とはどうなるのでしょうか。

本書では、こんな会話が紹介されています。

でも、距離感が遠い人は、それを見ても「なにそれ？」と聞いてきます。

「昨日ラジオ聴いた？」と尋ねても、「どのラジオ？」と返されてしまいます。

「オードリーのだよ！」

「オードリーって何？ ヘップバーン？ タン？」

話す側は、どこから話せばいいかわかりません。

聞く側も、相手が何を言っているかわからないので、お互いにストレスです。

話す側は早く感想を伝えたいのに、まずは「それがなんなのか」をゼロから説明しないといけないのです。

この説明の手間が、さらに人と人の距離感を生み出してしまいます。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これは、かなりリアルです。会話がしんどい相手というのは、「相性が悪い」というより、前提の共有量が少ないのです。

だから、会話するたびに大量の説明が必要になる。

その積み重ねが、「なんとなく話しにくい」という感覚につながっていきます。

「会話力」だけで人間関係は決まらない

最近は、「コミュ力」や「言語化能力」が重視される時代です。

ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』では、「人間関係はもっと感覚的なものだ」と教えてくれます。

人は、「うまく話せる人」と仲良くなるわけではありません。

「説明しなくても通じる人」に安心するのです。

だから、「会話が苦手だ」と悩む前に、「共有できるものがあるか」を考えてみる。

それだけでも、人との距離感は大きく変わるのかもしれません。

ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。