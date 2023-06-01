ソシエダvsバレンシア 試合記録
【ラ・リーガ第37節】(アノエタ)
ソシエダ 3-4(前半1-2)バレンシア
<得点者>
[ソ]アイエン・ムニョス(3分)、オウンゴール(60分)、オーリ・オスカールソン(63分)
[バ]ハビ・ゲラ2(8分、90分+3)、ウーゴ・ドゥーロ(22分)、ギド・ロドリゲス(89分)
<退場>
[バ]エライ・キュマルト(70分)
<警告>
[ソ]アルセン・ザハリャン(25分)、ベニャト・トゥリエンテス(86分)、イゴール・スベルディア(88分)、ジョン・マルティン(88分)
観衆:28,466人
└ソシエダ、惜別のホーム最終戦で10人バレンシアに悲劇の逆転負け…久保建英は出場せず
ソシエダ 3-4(前半1-2)バレンシア
<得点者>
[ソ]アイエン・ムニョス(3分)、オウンゴール(60分)、オーリ・オスカールソン(63分)
[バ]ハビ・ゲラ2(8分、90分+3)、ウーゴ・ドゥーロ(22分)、ギド・ロドリゲス(89分)
<退場>
[バ]エライ・キュマルト(70分)
<警告>
[ソ]アルセン・ザハリャン(25分)、ベニャト・トゥリエンテス(86分)、イゴール・スベルディア(88分)、ジョン・マルティン(88分)
観衆:28,466人
└ソシエダ、惜別のホーム最終戦で10人バレンシアに悲劇の逆転負け…久保建英は出場せず