元「モーニング娘。」の石黒彩（48）が17日、自身のインスタグラムを更新。今年2月に死去したロックバンド「LUNA SEA」のドラムスで夫の真矢さん（享年56）のお別れの会を14日に終え、感謝の思いをつづった。

「感謝を込めて」とつづり、文書を公開。「先日、『真矢 お別れの会』にお集まりいただいた皆様 お花、メッセージを下さった方々 本当にありがとうございました」「3月の献花式に集まって下さったファンの皆様にも改めて感謝を伝えたいです。本当にありがとうございました」と感謝を思いを記した。

「どれだけ真矢が皆様に愛されていたかを実感する日々です。そんな彼の側にいられたおかげで私にも沢山の縁が繋がり“一緒に頑張ろう”と手を引いてくれる方が今もみんなで私を支えてくれています。感謝しかありません」と心境を明かした。

「あれから、たくさん泣きました。でもそれ以上にたくさん笑いました。真矢くんの思い出をみんなで語り合うとみんな泣きながら大爆笑。笑える話ばかりなんです。なんて素敵な時間だろうと思います」と真矢さんの思い出話をする様子についても言及。

「私も真矢くんのように これからの日々を“幸せだなぁ”と笑顔で大切に過ごして行きたいと思っています。そしてもちろんLUNA SEAを全力で応援します！」とし、「全ての方々に感謝を込めて 2026年5月17日 石黒彩（山田彩）」と結んだ。