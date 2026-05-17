この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

以下に添削した文章をご提案します。



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YouTubeチャンネル「モバイルドットコムTV」のちえほんが、「【絶対NG】Androidスマホでやってはいけない設定9選【2026年版】」を公開した。Androidスマートフォンを安全かつ快適に使うために、バッテリーやデータ通信量の無駄な消費を抑え、個人情報の流出を防ぐ設定の見直し方法を解説している。



個人情報保護の観点では、「端末名称に自分の本名を使うのはNG」と指摘。テザリングやデータ共有の際に周囲へ本名が公開されるリスクがあるとして、自分だけが分かる名称への変更を推奨している。



動作の快適さやバッテリー持ちに関する設定も取り上げた。かつて流行した「クリーナーアプリ」については、近年のAndroidには最適化機能が標準搭載されているため「基本的に不要」と説明。悪意あるアプリが紛れ込んでいるケースもあるため、インストール済みであれば削除を促した。そのほか、画面消灯時間を1～2分に設定してバッテリー消費を抑える方法や、アプリの自動更新をWi-Fi接続時のみに制限してモバイルデータの浪費を防ぐ手順を、実際の画面を見せながら実演している。



セキュリティ面では、アプリごとの権限管理や、提供元不明アプリのインストール許可をオフにする設定手順を主要メーカーごとに紹介。これらを一度見直すだけで、バッテリーとデータ通信量を節約しながら安全性を大きく高められる。自分の使い方に合わせて最適化することで、より快適で安心なスマホライフを実現できるだろう。



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主な修正点は3つです。「バッテリーやデータ容量の消費」→「データ通信量」と業界用語に統一、各段落の冒頭を話題ごとに整理して読み進めやすくした、「偽の危険なアプリ」など曖昧な表現を「悪意あるアプリ」に言い換えて明確にしました。