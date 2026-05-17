「女子プロレス・スターダム」（１７日、後楽園ホール）

フワちゃんが８人タッグマッチで極悪軍団と初遭遇した。４・２６横浜アリーナ大会での一騎討ちで金星を挙げた相手の安納サオリ（３５）と同チームで、なつぽい（３０）、スターライト・キッドと組み、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷沙弥（２９）、刀羅ナツコ（３４）、琉悪夏（２１）、稲葉あずさ（１８）と対戦。フワちゃんはデビュー後初めて極悪軍団と手を合わせたが、最後はシャイニングウィザードでアシストし、安納がジャーマンスープレックスホールドで稲葉を沈めて勝利を挙げた。

フワちゃんはビッグマッチで激闘を繰り広げた因縁の相手と合体した。２２年１０月のデビュー戦で戦った上谷とはヒールターン後初対戦で、強烈なエルボーやストンピングを打ち込まれて悶絶したが、安納のアシストを得て挽回。さらに、その後もダブルでのドロップキックを放って極悪軍団を蹴散らすなど息の合ったタッグワークを見せ、最後は閃光魔術で安納の勝利につなげた。

安納は表情こそ崩さなかったが、「（稲葉）あずさ“美人もどきババア”に負けた気分はどう？あんたらバカにしてたけど、（また）遊んでやってもいいよ。今日、あんまり言いたくないけど、心強かったし…フワ」とツンデレ気味に認め、それを聞いたフワちゃんは「ありがとうございます！どこへでも助けに行きますよ！あの綺麗なブリッジ（のジャーマン）でボコボコにしてやりましょう！」と背筋を伸ばして感激。なつぽいからも「フワちゃんのアシストが光ってたよ」、キッドからも「すごかった」と先輩から称賛され、「ありがとうございます。たくさん練習しました。みんなで悪のヘイトを倒す」と発奮した。

一方、前ワールド王者の上谷は「（安納）サオリは確実にフワに足を引っ張られているよね」と憐れむような視線を投げかけた。２３日の愛知・豊田大会はまだ自身のカードが組まれていないが、「うちら（上谷＆琉悪夏）暇だし、あのザコども２人、仕方ねえから相手してやるよ。決定で。遊ぼう遊ぼう」と、余裕で対戦をぶち上げた。