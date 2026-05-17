アイドルグループ・櫻坂46の増本綺良（きら）さん（24）が16日、グループから卒業することを自身のブログで発表しました。

グループの公式サイトは、増本さんの卒業について「6月10日（水）発売の15th Double A-side Single『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』の活動をもって櫻坂46から卒業することになりました。具体的な卒業時期等に関しましては、決まり次第ご報告させていただきます」と発表しました。

■ブログで心境明かす「旅立つのは少し怖い」

増本さんは2002年1月12日生まれ、兵庫県出身。グループの二期生で、5枚目のシングル『桜月』から8枚目のシングル『何歳の頃に戻りたいのか？』まで連続で選抜メンバーとして活動。独特なキャラクターで存在感を発揮し、バラエティー番組でも活躍しました。

増本さんはブログで、「15枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します。16歳でオーディションを受けて、今は24歳。この場所で成長して大人になりました」と報告。「頑張って叶ったこと、頑張っても叶わなかったこと、たくさんあります。生きていれば誰にでもあると思います。けど、どれも頑張ってみないとわからないことだから頑張って良かったと思うし、本気で向き合ってきたからこそ思い残しはありません。やりきりました」と心境を明かしました。

また、応援してくれたファンへ感謝するとともに「櫻坂46が大好きです」という気持ちをつづり、「こんな温かい場所は他にないんじゃないかと思うくらい、本当に素晴らしいチームです。皆さんと一緒に活動が出来て幸せでした。そんな場所から旅立つのは少し怖いけど、いつかは絶対にしないといけない決断です。ここで出来ることはもうやりきったなと思える今、この決断をさせて下さい。思いつきなどではなく長い時間しっかり考えて、話し合って出した答えなので、どうか背中を押して頂けると幸いです」とつづりました。