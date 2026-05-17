ENHYPEN（エンハイプン）が、初めて5億ストリーミング達成曲を出した。世界最大級のオーディオ・ストリーミングサービスSpotifyは16日「14日の時点で『Bite Me』が累積再生回数5億1954万2000回を達成した」と発表した。

同曲は4枚目ミニアルバム「DARK BLOOD」のタイトル曲で、23年5月にリリースした。20年11月にデビューし、これまでミニアルバム、正規アルバム、シングル、スタジオアルバムなど、10枚以上のアルバムを発表しており、日本や韓国を中心に精力的に活動を続けてきた。

これまで4億以上が「FEVER」と「Drunk−Dazed」の2曲、3億以上は「Polaroid Love」の1曲など、1億超えは、トータルで19曲あった。デビューから発表したすべての曲の合計再生回数は、約71億回に達している。

12月から来年2月まで、初めて日本4大ドームツアーを開催する。12月1日と2日に東京ドーム、同26日と27日にバンテリンドーム ナゴヤ、来年2月6日と7日にみずほPayPayドーム福岡、同19日と20日に京セラドーム大阪でコンサートを開く。