長崎vs神戸 スタメン発表
[5.17 J1百年構想リーグ WEST第17節](ピースタ)
※13:00開始
主審:Damian Kos
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 エドゥアルド
DF 22 翁長聖
DF 25 櫛引一紀
MF 3 関口正大
MF 5 山口蛍
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 23 米田隼也
MF 24 山田陸
MF 41 長谷川元希
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 13 波多野豪
DF 6 江川湧清
DF 17 高畑奎汰
DF 48 照山颯人
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 11 ノーマン・キャンベル
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 16 カエターノ
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 2 飯野七聖
MF 7 井手口陽介
MF 11 武藤嘉紀
MF 13 佐々木大樹
MF 15 ジエゴ
MF 24 酒井高徳
FW 10 大迫勇也
控え
GK 71 権田修一
DF 23 広瀬陸斗
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 25 鍬先祐弥
MF 44 日高光揮
FW 19 満田誠
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ
※13:00開始
主審:Damian Kos
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 エドゥアルド
DF 22 翁長聖
DF 25 櫛引一紀
MF 3 関口正大
MF 5 山口蛍
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 23 米田隼也
MF 24 山田陸
MF 41 長谷川元希
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 13 波多野豪
DF 6 江川湧清
DF 17 高畑奎汰
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 11 ノーマン・キャンベル
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 16 カエターノ
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 2 飯野七聖
MF 7 井手口陽介
MF 11 武藤嘉紀
MF 13 佐々木大樹
MF 15 ジエゴ
MF 24 酒井高徳
FW 10 大迫勇也
控え
GK 71 権田修一
DF 23 広瀬陸斗
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 25 鍬先祐弥
MF 44 日高光揮
FW 19 満田誠
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ