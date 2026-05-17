[5.17 J1百年構想リーグ WEST第17節](ピースタ)

※13:00開始

主審:Damian Kos

<出場メンバー>

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 1 後藤雅明

DF 4 エドゥアルド

DF 22 翁長聖

DF 25 櫛引一紀

MF 3 関口正大

MF 5 山口蛍

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 23 米田隼也

MF 24 山田陸

MF 41 長谷川元希

FW 9 チアゴ・サンタナ

控え

GK 13 波多野豪

DF 6 江川湧清

DF 17 高畑奎汰

DF 48 照山颯人

MF 21 ディエゴ・ピトゥカ

MF 33 笠柳翼

MF 34 松本天夢

FW 11 ノーマン・キャンベル

FW 18 山崎凌吾

監督

高木琢也

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 16 カエターノ

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 2 飯野七聖

MF 7 井手口陽介

MF 11 武藤嘉紀

MF 13 佐々木大樹

MF 15 ジエゴ

MF 24 酒井高徳

FW 10 大迫勇也

控え

GK 71 権田修一

DF 23 広瀬陸斗

DF 41 永戸勝也

MF 5 郷家友太

MF 25 鍬先祐弥

MF 44 日高光揮

FW 19 満田誠

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 29 小松蓮

監督

ミヒャエル・スキッベ