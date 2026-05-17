「18歳恐ろしい」「すごいの出てきた」スター軍団を零封！ ガンバ守護神のハイパフォーマンスに称賛続々「間違いなく欧州に渡る才能」
文字通りの守護神だ。
ガンバ大阪は現地５月16日、サウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグ２の決勝戦でアル・ナスル（サウジアラビア）と対戦。１−０で勝利し、優勝を飾った。
30分にデニス・ヒュメットが挙げた１点を守り抜いた。クリスティアーノ・ロナウド、サディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら錚々たるメンバーを擁する相手にクリーンシートを達成。際どいシーンをいくつか作られたが、身体を張った守備で防ぎ、そしてGK荒木琉偉は好守を連発した。
試合を配信した『DAZN』の公式Ｘが「末恐ろしい18歳“総年俸600億円”のスター軍団を完封！」などと綴り、荒木のプレー動画を公開。SNS上では以下のような声があがった。
「まーーーじで18歳恐ろしい」
「またすごいのが出てきた」
「えぐっ」
「キャッチ前提なのが素晴らしい」
「ホンマに素晴らしいよ」
「ガンバって、何で次から次へといいキーパーを輩出するのか！」
「相手のクロスもよく抑えてた。ヒガシみたいな安定感」
「ずっと小刻みなステップ踏んで微調整してるの素晴らしすぎるな」
「間違いなく欧州に渡る才能だ」
「本当に日本はGK大国になってきましたね！！！」
「日本のGK層は豊富だが、めちゃめちゃ楽しみなGKが出てきたな」
「身長も195cmあるし、これからが楽しみな逸材」
「日本のドンナルンマになるんちゃう？」
「４年経験積んで次のワールドカップＡ代表あるで」
「次回W杯はザイオン 小久保 荒木かな」
期待の俊英が大舞台で無限のポテンシャルを証明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】“総年俸600億円”のスター軍団を完封！ ガンバGK荒木、末恐ろしい18歳
ガンバ大阪は現地５月16日、サウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグ２の決勝戦でアル・ナスル（サウジアラビア）と対戦。１−０で勝利し、優勝を飾った。
30分にデニス・ヒュメットが挙げた１点を守り抜いた。クリスティアーノ・ロナウド、サディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら錚々たるメンバーを擁する相手にクリーンシートを達成。際どいシーンをいくつか作られたが、身体を張った守備で防ぎ、そしてGK荒木琉偉は好守を連発した。
「まーーーじで18歳恐ろしい」
「またすごいのが出てきた」
「えぐっ」
「キャッチ前提なのが素晴らしい」
「ホンマに素晴らしいよ」
「ガンバって、何で次から次へといいキーパーを輩出するのか！」
「相手のクロスもよく抑えてた。ヒガシみたいな安定感」
「ずっと小刻みなステップ踏んで微調整してるの素晴らしすぎるな」
「間違いなく欧州に渡る才能だ」
「本当に日本はGK大国になってきましたね！！！」
「日本のGK層は豊富だが、めちゃめちゃ楽しみなGKが出てきたな」
「身長も195cmあるし、これからが楽しみな逸材」
「日本のドンナルンマになるんちゃう？」
「４年経験積んで次のワールドカップＡ代表あるで」
「次回W杯はザイオン 小久保 荒木かな」
期待の俊英が大舞台で無限のポテンシャルを証明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】“総年俸600億円”のスター軍団を完封！ ガンバGK荒木、末恐ろしい18歳