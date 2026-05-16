月の年金13万8000円・金融資産1010万円「今後はずっと1人だということです」73歳男性の老後の大きな後悔
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、千葉県在住73歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：千葉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：630万円
現在の資産：預貯金560万円、リスク資産450万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金480カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：約8万8000円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「1人暮らしなのでそんなにお金も使わないからです。最低限の生活をして余暇を楽しむには事足りる金額だと思います」と語っています。
ひと月の支出は約「11万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
年金生活においては「ずっと好きだったギャンブルをしないこと、外食を控えることは意識しています。それだけで生活はある程度できています」と日々の出費を抑える工夫をしているとのことです。
目下の気掛かりは、「今後はずっと1人だということです。死ぬ時も孤独死になるのかな、と意識してしまいます」と不安を吐露します。
いっぽうで今の生活の楽しみは「いろいろな場所に旅行に行けること」だそう。老後の自由時間を活動的に過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、千葉県在住73歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：73歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：千葉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：630万円
現在の資産：預貯金560万円、リスク資産450万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：約5万円（繰り上げ受給と推察）
老齢厚生年金（厚生年金）：約8万8000円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「1人暮らしだとお金をさほど使わない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「1人暮らしなのでそんなにお金も使わないからです。最低限の生活をして余暇を楽しむには事足りる金額だと思います」と語っています。
ひと月の支出は約「11万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「ギャンブルと外食を控えれば生活できます」現在は「週4回、小学校の守衛をしている」そうで、年金以外にも安定した収入を得ているとのこと。
年金生活においては「ずっと好きだったギャンブルをしないこと、外食を控えることは意識しています。それだけで生活はある程度できています」と日々の出費を抑える工夫をしているとのことです。
「結婚しておけばよかった。今後はずっと1人」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「結婚しておけばよかった。婚期は何回かあった気がしますが、仕事人間で相手を顧みなかったので離れていってしまいました。全く結婚の機会がなくなり、今のように1人で生活するようになりました。大きな後悔です」と回答。
目下の気掛かりは、「今後はずっと1人だということです。死ぬ時も孤独死になるのかな、と意識してしまいます」と不安を吐露します。
いっぽうで今の生活の楽しみは「いろいろな場所に旅行に行けること」だそう。老後の自由時間を活動的に過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)