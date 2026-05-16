柏が２連勝！ 汰木の移籍後初ゴールを守り切り、１−０で勝ち切る！ 横浜FMは４連敗…
５月16日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第17節で、８位の横浜F・マリノスと９位の柏レイソルが日産スタジアムで対戦した。
序盤は拮抗した展開が続いたなか、最初にチャンスを作ったのは横浜FM。30分、山根陸のクロスに谷村海那が合わせるも、相手GKに阻まれる。
対する柏は、42分に先制点を奪取。原田亘のパスを受けた久保藤次郎が右サイドからクロスを供給。これに汰木康也が左足で合わせてゴールに流し込み、移籍後初得点をマークした。
迎えた後半、横浜FMが攻勢を強めて好機を作る。68分、ジョルディ・クルークスのクロスに山根が頭で合わせる。しかし枠を捉えられなかった。その後も、積極的に攻撃を仕掛けたが、相手の集中力の高い守備を前に崩しきれない。
一方、追加点を狙う柏は89分、細谷真大のクロスに瀬川祐輔が合わせるも上手くミートせず、相手GKにキャッチされた。
このまま試合は終了し、１−０で勝利した柏は２連勝。敗れた横浜FMは４連敗となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ついに！ 汰木の移籍後初ゴール！
序盤は拮抗した展開が続いたなか、最初にチャンスを作ったのは横浜FM。30分、山根陸のクロスに谷村海那が合わせるも、相手GKに阻まれる。
対する柏は、42分に先制点を奪取。原田亘のパスを受けた久保藤次郎が右サイドからクロスを供給。これに汰木康也が左足で合わせてゴールに流し込み、移籍後初得点をマークした。
迎えた後半、横浜FMが攻勢を強めて好機を作る。68分、ジョルディ・クルークスのクロスに山根が頭で合わせる。しかし枠を捉えられなかった。その後も、積極的に攻撃を仕掛けたが、相手の集中力の高い守備を前に崩しきれない。
一方、追加点を狙う柏は89分、細谷真大のクロスに瀬川祐輔が合わせるも上手くミートせず、相手GKにキャッチされた。
このまま試合は終了し、１−０で勝利した柏は２連勝。敗れた横浜FMは４連敗となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ついに！ 汰木の移籍後初ゴール！