【5月16日のB1CS結果】琉球が5年連続ファイナル進出…初優勝目指す長崎と横アリで頂上決戦へ

5月16日、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナルGAME2が行われ、長崎ヴェルカと琉球ゴールデンキングスが2連勝でシリーズを突破。23日から横浜アリーナで行われるファイナル進出を決めた。

14時ティップオフのハピネスアリーナでは、ホームの長崎（第1シード）が102－93で千葉ジェッツ（第4シード）を下し、クォーターファイナルから4連勝でファイナル進出を決めた。イヒョンジュンの連続得点で先手を取った長崎は、主力選手が相次いでファウルトラブルに陥ったものの、第4クォーター立ち上がりにギアを上げてリードを死守。チーム最多24得点を挙げたジャレル・ブラントリー、19得点の馬場雄大、18得点のイヒョンジュンを含む5選手が2ケタ得点を挙げ、食い下がる千葉Jを振りきった。

17時05分ティップオフの沖縄サントリーアリーナでは、琉球（第6シード）が90－74で名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（第7シード）を連破し、5大会連続となるファイナル進出を果たした。インサイドを支えるジャック・クーリーを軸に前半からじりじりとリードを広げると、後半には岸本隆一、松脇圭志、ヴィック・ローが要所で流れを手繰り寄せる3ポイントを成功。最後は時計を進めながら、落ち着いた試合運びで締めくくった。

横浜アリーナで開催されるファイナルは2戦先勝方式で、23日にGAME1、24日にGAME2、26日にGAME3が開催される。今シーズンのB1最高勝率を記録し快進撃を見せてきた長崎の初優勝か、“ファイナル常連”となっている琉球の2022－23シーズン以来2度目の優勝か。現行制度最後の王者を懸けた頂上決戦に注目が集まる。

◆■5月16日のCS試合結果

＜セミファイナルGAME2＞



長崎ヴェルカ 102－93 千葉ジェッツ



長崎｜36｜20｜24｜22｜＝102



千葉｜24｜22｜20｜27｜＝93

琉球ゴールデンキングス 90－74 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



琉 球｜17｜24｜21｜28｜＝90



名古屋｜14｜20｜13｜27｜＝74

◆■CSファイナルの試合予定

長崎ヴェルカ vs 琉球ゴールデンキングス



GAME1：5月23日（土）14時30分開始



GAME2：5月24日（日）13時05分開始



GAME3：5月26日（火）19時05分開始





【動画】琉球vs名古屋DのCSセミファイナルGAME2ハイライト映像