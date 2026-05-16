「はだけてる！」“軽トラ女子”三田悠貴、胸元チラリで「まっててにゃー」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が16日までに、自身のXを更新。はだけたシャツ姿でのショットを公開した。
【写真】はだけてる！三田悠貴が胸元チラリ
三田は胸元があらわになった写真を添えて「告知楽しみにまっててにゃー。夜焼肉たべるーーー」と投稿。ファンからは「かわいい！」「楽しみ！」「はだけてる！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】はだけてる！三田悠貴が胸元チラリ
三田は胸元があらわになった写真を添えて「告知楽しみにまっててにゃー。夜焼肉たべるーーー」と投稿。ファンからは「かわいい！」「楽しみ！」「はだけてる！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。