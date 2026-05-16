仕事中の飼い主さんに、お留守番してくれているお姉さんからLINEが…。ゴールデンレトリバーさんのまさかの要求と微笑ましい攻防が話題になっています。

思わずツッコミたくなるその光景は記事執筆時点で48万回を超えて表示されており、2.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：姉から突然のLINE→開いてみると『ご飯を催促する大型犬』が送られてきて…わかりやす過ぎる『表情』】

大型犬と留守番している姉からLINEが…

Xアカウント『@piquehaha』に投稿されたのは、LINEのスクリーンショット。

この日、お仕事だった飼い主さんはお姉さんにゴールデンレトリバー「ピケ」くんとのお留守番をお願いしたのだそう。

想定外の要求と『微笑ましい攻防』に反響

すると、お仕事中にお姉さんからLINEが…そこには、1枚の写真が添付されていたのだそう。

どこかしょぼんとした表情、虚ろな瞳でジトッとお姉さんを見つめるピケくんのお姿。時刻は13：49、お姉さんから『まだ2時前なのにご飯催促してくる』というメッセージが…。

ご飯の催促にはあまりにも早すぎる時間帯なのにも関わらず、まるで数時間もの間待ち続けたかのような、切なく悲しげな表情でピケくんは静かな圧を掛け続けていたのだといいます。

このやり取りの後『ピケ？まだ昼だよ？おやつの時間にもなってないんだよ？もう少し待とうか』と、懇々と言い聞かせるお姉さんとピケくんの動画が届いたのだそう。

すると、さらに切なげで諦めの感情に打ちひしがれてしまったピケくんの表情と『わからせてやった』というお姉さん勝利のメッセージが届いたよう。

飼い主さんは、仕事中にLINEで繰り広げられる『ピケくんとお姉ちゃん劇場』が大好きなのだといい、その度に職場で笑いを堪えているといいます。

思わず笑顔になるピケくんとお姉さんの微笑ましいやり取りは、飼い主さんのみならず多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「可愛すぎるｗｗ」「ご飯催促早いってｗ」「おめめがもしょもしょしてて可愛い」「人間だけ1日3食でズルいよね」などのコメントが寄せられています。

表情豊かで甘えん坊な男の子の日常

ピケくんはとっても表情豊かで甘えん坊な男の子。言葉はなくとも、何を伝えたいのかが手に取るように伝わってくるほど表情での意思表示が得意なのだといいます。

飼い主さんとお姉さんに溺愛されながら幸せにのびのびと暮らすピケくんの日常は、ゴールデンレトリバーの魅力やたくさんの癒しを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@piquehaha」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。