階段で個性豊かな姿を見せる2匹の猫ちゃん。その可愛らしいしぐさが注目を集めています。話題の動画の再生回数は123万回を超え「お腹が左右に揺れていて、とても可愛かったです」「わんわんわんわんって言いながら降りてますね」「ウサギ跳び、運動神経すごいですね」といったコメントが集まっています。

【動画：2匹の猫が『階段の上り下り』をすると…『個性あふれる様子』が可愛すぎる】

おしゃべり猫とウサギ跳び猫

Instagramアカウント「無重力猫 ミルコのお家」に投稿されたのは、階段での2匹の猫ちゃんの様子です。末っ子の「くう」ちゃんは、階段の上り下りの際によくおしゃべりをするのだそう。「ナーン」や「ナンナンアンアン」と鳴きながら、しっぽをピンと立てて歩く姿がとても可愛らしいです。

先輩猫の「ミルコ」ちゃんも、階段では可愛い特徴を見せてくれます。下りるときに「ウサギ跳び」になるそうで、ぴょんぴょんと器用に足を揃えて下りる後ろ姿はとてもキュート。かなりのスピード感があるというから驚きです。

内緒のおしゃべりもできる！？

そんなくうちゃんは元野良猫で、おうちで暮らすうちにおしゃべり上手な一面が判明したのだとか。仲良しのロッケちゃんに対して、人間には聞こえない声で話しかけていたこともあったそうです。

身体能力バツグンの「無重力猫」

一方、ミルコちゃんは若い頃から「無重力猫」と呼ばれるほど身体能力が抜群。空中で止まっているような姿や、バレリーナのようなポーズの写真はどれも圧巻です。賑やかな2匹の様子を見ていると、こちらまで楽しい気分になりますね。

投稿には「それぞれの階段の上り下りに個性があって、とっても可愛いですね」「ウサギ跳びからのドリフト走行笑ってしまいました」「おしゃべり好きなんですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「無重力猫 ミルコのお家」では、ミルコちゃんたちの日常や猫ちゃんたちのためのDIYなどが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「無重力猫 ミルコのお家」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。