村上が同僚と共にパーティーに参加

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、チームメートと束の間の休息を楽しむ動画が話題となっている。5月中旬にパーティイベントに参加。クラブで村上が見せていた“姿”に「一生懸命馴染もうとしてるのが偉い」とファンが感激していた。

村上が同僚と訪れたのは、シカゴのパーティイベント「Bevy on Sundays」。公式インスタグラムが公開した動画に、音楽に合わせてノリノリな雰囲気の村上が映っていた。主催者は「昨晩（10日、日本時間11日）のパーティに来てくれたムネとホワイトソックスに感謝！ 誰に会うかなんて分からないよ。今週日曜の盛り上がりも見逃すな」と綴り、イベント参加に感謝した。

この投稿に日米ファンが反応。「ムネがヤングボーイ聴いてノってるの？ これはもう優勝だな」「誰だよムラカミをこんな街中に連れ出したやつは?? 笑いすぎて無理www」「ムネのチーム思いは有名だよ」「めちゃくちゃ良いですね」「あまり染まりすぎないように（汗）」などの声がSNS上に寄せられていた。

村上が加入したホワイトソックスは43試合を終えて22勝21敗でア・リーグ中地区2位。村上自身もリーグ2位タイの15本塁打を放つなど活躍を続けている。2年連続最下位に低迷していたチームが、村上加入によって変化の兆しを見せている。（Full-Count編集部）