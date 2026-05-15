この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「40代独身OLのシンプルライフ」が「長年溜め込んだ写真の断捨離」を公開しました。本動画では、シンプルに暮らす40代OLが、捨てづらいモノの代表格である「写真」の断捨離に挑戦。写真を厳選するための具体的なマイルールや、整理を終えたあとの心境の変化を紹介しています。



動画は、袋に入った長年捨てられなかった大量の写真を取り出す様子からスタートします。「デジタル化も考えたけど、1枚100円ぐらいして高かった」との理由から、今回は手元に残す写真を厳選して紙のまま残す方法を選択したそうです。



気になる厳選ルールについては、「似た写真は1枚だけ残す」「写りの悪い写真、不鮮明な写真、どこで撮ったか分からない写真は処分」と明確に設定。さらに、修学旅行や成人式といった「カテゴリごと3枚まで」と上限を決めることで、シビアに選別していく様子が収められています。



膨大な枚数を確認するため、すごく時間がかかって大変だったそうですが、その過程で「人生最大に太ってた頃の写真を全部捨てた」と報告。「過去と決別できた気がして、すごくスッキリしました」と、不要な写真をゴミ袋にまとめ、断捨離によるポジティブな効果を実感している様子です。



最後に「モノは無くなっても思い出自体は残る」というメッセージとともに、厳選して手元に残した写真を水色のアルバムへ丁寧に収納しました。なかなか手が付けられない思い出の品を整理したいと考えている方は、彼女の厳選ルールや向き合い方を参考にしてみてはいかがでしょうか。