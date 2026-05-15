スパイダーマンとは正反対？『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』がみせる新たなヒーロー像とは

Disney+（ディズニープラス）にて、ついに今週5月13日（水）より配信が始まった『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』。ユーモアや親しみを捨てたパニッシャーがみせる新たなヒーロー像について紹介する。

スパイダーマンとは対極の存在!?ユーモアや親しみを捨てた新たなヒーロー像

主人公は、ヒーローかヴィランかも曖昧な“怒れる処刑人”パニッシャーことフランク・キャッスル（ジョン・バーンサル）だ。MCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）には、これまでアイアンマンやスパイダーマンなどのユーモアと親しみにあふれるヒーローが数多く登場し、その活躍を通して世代を超えて“理想のヒーロー像”を見せてきた。しかし、敵とみなした悪人は“必ず殺す”本作の主人公パニッシャーは一味違う。

主演のジョン・バーンサルは「彼の“暴力”を見て、視聴者には彼のようにはなっていけないと感じてほしい」と、パニッシャーの姿を反面教師にすることを望み、「観客に媚びないほどダークなキャラクターであるべき」と、新たなヒーロー像を打ち立てている。

相手が凄惨な死を迎えるまで怒りの鉄槌を止めないアンチヒーロー

高い格闘術・射撃力を誇り、戦術にも長けた元海兵隊員のフランクは、愛する妻と我が子と過ごしていたが、あるときギャングの抗争に巻き込まれて家族は即死、自身も瀕死の重傷を負った。回復を遂げたあとは復讐心を燃やし、ギャングへの私的制裁を開始してパニッシャー＝“執行人”と呼ばれるようになり、相手が凄惨な死を迎えるまで怒りの鉄槌を止めないアンチヒーローへと変貌を遂げていく。先日公開された予告編でも、炎に包まれ、容赦なくブン殴り、銃で撃ち抜く血しぶきが舞う激闘を披露しているように、ヒーローかヴィランかも曖昧なほどにダークでバイオレンスなキャラクターが最大の特徴であるパニッシャー。

時には、目をそむけてしまうほどの暴力を披露するパニッシャーについて、主演のジョン・バーンサルは「アンチヒーローの中でもかなり“アンチ”に踏み込んだ存在で、アイアンマンやスパイダーマンのような“かわいげ”や“コミカルさ”を持つことには違感があった」と、圧倒的なカリスマ性とリーダーシップをもつトニー・スタークや、“親愛なる隣人”の愛称で親しまれるピーター・パーカーとは一線を画す存在であることを告白。

そんな異色のヒーローともいえる彼は、自らが示すヒーロー像も異彩を放っており、パニッシャーを演じるジョン・バーンサルは「誰の中にもパニッシャーのような一面が隠されている。だからこそ暴力に依存する姿を描くことで、彼が誰かの模範にならないようにしているんだ」と語る。そしてこのヒーロー像を確立するために、ジョンは「視聴者が支持したくなるような暴力の見せ方や、視聴者に好かれるような演技はしないようにして、世間が求めるヒーローに迎合しないよう徹底した」と、従来のヒーロー役へのアプローチからは逸脱した役作りを行っていることを告白。粗暴ではあるが、もともとは家族や仲間へ優しく接する男であり、パニッシャーと呼ばれるようになってからも、悪人でない者には決して暴力を加えることはない一面も持つフランクが、本作では誰と戦い、どのようなバイオレンスな一面を見せるのか？ ぜひ、配信後に確かめていただきたい。

予測不能な男が挑む“ワン・ラスト・キル”の全貌とは？

正義感、悪への制裁の下し方、ヒーローになるまでに背負った過去、すべてが規格外であるこの男だが、7月31日に公開される映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』にも登場することが決まっており、ジョン自らが対極の存在であることを語っているスパイダーマンと、“怒れる処刑人”パニッシャーはどのような形で対面することになるのか。今後のMCUの展開を左右するうえで大きな注目を集めている。

本作のストーリーの詳細は未だ謎に包まれているが、この予測不能な男が挑む“ワン・ラスト・キル”の全貌とは？ 思わず目を背けたくなるほどのバイオレンスを魅せるパニッシャーがまもなく姿を現す。

『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』配信情報

『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』は、ディズニープラスにて5月13日（水）より独占配信中。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.