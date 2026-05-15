ガンダム×ホロライブコラボ第2弾発表！「ウイングガンダムゼロ EW【大空スバル Ver.】」「ユニコーンガンダム【兎田ぺこら Ver.】」など第1弾タレントのパイロットスーツやエンブレムも公開
【「GUNDAM」×「hololive production」コラボ第2弾】 5月15日 発表
バンダイナムコグループとカバーは、コラボレーション企画「GUNDAM」×「hololive production」について続報を発表した。
5月15日配信の「ガンダムカンファレンス SPRING 2026」内で、「GUNDAM」×「hololive production」の第2弾コラボタレントとオリジナルカラーのモビルスーツが公開された。3月に発表された第1弾のコラボタレントについては、パイロットスーツとミニキャラ(通称“ぬいアーマー”)、エンブレムのデザインも新たに公開されている。続報は2026年夏に発表を予定している。
「GUNDAM」×「hololive production」第2弾コラボタレントウイングガンダムゼロ EW【大空スバル Ver.】 ユニコーンガンダム【兎田ぺこら Ver.】 プロヴィデンスガンダム【角巻わため Ver.】 ガンダムエピオン【森カリオペ Ver.】 デスティニーガンダム【IRyS Ver.】 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ【轟はじめ Ver.】 【「GUNDAM」×「hololive production」第2弾】
ウイングガンダムゼロ EW【大空スバル Ver.】
ユニコーンガンダム【兎田ぺこら Ver.】
プロヴィデンスガンダム【角巻わため Ver.】
ガンダムエピオン【森カリオペ Ver.】
デスティニーガンダム【IRyS Ver.】
ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ【轟はじめ Ver.】
「GUNDAM」×「hololive production」第1弾コラボタレントガンダムエクシア【白上フブキVer.】 νガンダム【さくらみこVer.】 サザビー【星街すいせいVer.】 クロスボーン・ガンダムX1【宝鐘マリンVer.】 フリーダムガンダム【博衣こよりVer.】 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン【輪堂千速Ver.】 【第1弾コラボタレントの新情報】
パイロットスーツイラスト
ミニキャラ(通称“ぬいアーマー”)
エンブレムのデザイン【ガンダム×ホロライブプロダクション スペシャルコラボレーション 続報】 【ガンダムカンファレンス SPRING 2026】
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