【「GUNDAM」×「hololive production」コラボ第2弾】 5月15日 発表

バンダイナムコグループとカバーは、コラボレーション企画「GUNDAM」×「hololive production」について続報を発表した。

5月15日配信の「ガンダムカンファレンス SPRING 2026」内で、「GUNDAM」×「hololive production」の第2弾コラボタレントとオリジナルカラーのモビルスーツが公開された。3月に発表された第1弾のコラボタレントについては、パイロットスーツとミニキャラ(通称“ぬいアーマー”)、エンブレムのデザインも新たに公開されている。続報は2026年夏に発表を予定している。

「GUNDAM」×「hololive production」第2弾コラボタレント

ウイングガンダムゼロ EW【大空スバル Ver.】 ユニコーンガンダム【兎田ぺこら Ver.】 プロヴィデンスガンダム【角巻わため Ver.】 ガンダムエピオン【森カリオペ Ver.】 デスティニーガンダム【IRyS Ver.】 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ【轟はじめ Ver.】 【「GUNDAM」×「hololive production」第2弾】

ウイングガンダムゼロ EW【大空スバル Ver.】

ユニコーンガンダム【兎田ぺこら Ver.】

プロヴィデンスガンダム【角巻わため Ver.】

ガンダムエピオン【森カリオペ Ver.】

デスティニーガンダム【IRyS Ver.】

ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ【轟はじめ Ver.】

「GUNDAM」×「hololive production」第1弾コラボタレント

ガンダムエクシア【白上フブキVer.】 νガンダム【さくらみこVer.】 サザビー【星街すいせいVer.】 クロスボーン・ガンダムX1【宝鐘マリンVer.】 フリーダムガンダム【博衣こよりVer.】 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン【輪堂千速Ver.】 【第1弾コラボタレントの新情報】

パイロットスーツイラスト

ミニキャラ(通称“ぬいアーマー”)

エンブレムのデザイン

【ガンダム×ホロライブプロダクション スペシャルコラボレーション 続報】【ガンダムカンファレンス SPRING 2026】

(C)SOTSU・SUNRISE (C) COVER